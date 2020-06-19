У Великій Британії багатодітна мати навіть не підозрювала про свою вагітність і несподівано народила в туалеті.

За словами дівчини, у неї не було ніяких ознак вагітності. Вона зрозуміла, що вагітна тільки тоді, коли в туалеті у неї відійшли води.

Чоловік, почувши крики, викликав швидку допомогу, але поки медики їхали – йому самому довелося приймати пологи у дружини.

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Лікарі госпіталізували мати та її новонароджену дитину. Дівчинка з’явилася на світ на 37 тижні вагітності.

У 32-річної жінки з чоловіком вже народилися четверо дітей. Однак для подружжя було справжньою несподіванкою дізнатися, що народилася ще одна донька.

За словами породіллі, вона регулярно приймала протизаплідні таблетки. У них з чоловіком не було планів народжувати ще одну дитину. Також жінка розповіла, що її чоловік планував робити вазектомію.

Нещодавно у вагітної жінки, яка після відпочинку на пляжі гуляла по Трасі здоров’я, несподівано для неї і оточуючих почалися пологи. До моменту приїзду швидкої на світ з’явилася перша дитина. Другою вже зайнялися медики.