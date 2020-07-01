Вечное правление Путина: как в России меняют конституцию

Желание Владимира Путина править Россией вплоть до 2036 года, то есть, по сути, пожизненно, в Кремле решили прикрыть внесением изменений в конституцию. Путь абсолютно не уникальный и многократно опробованный авторитарными лидерами.

По подсчетам экспертов, с 1945 по 2017 годы в общей сложности 94 президента тем или иным способом преодолевали ограничения пребывания у власти. Аскар Акаев в Кыргызстане, Уго Чавес в Венесуэле, Нурсултан Назарбаев в Казахстане, теперь в этом не самом почетном списке есть и Путин. Правда, в России пропаганда и коронавирус превратили изменения в конституцию в особый псевдополитический треш.

Пропагандистский антураж

Для того чтобы придать изменению конституцию ареол легитимности и всенародной поддержки Путин заставил всех россиян голосовать за поправки в Основной закон. Было придумано так называемое общероссийское голосование. Хотя подобной процедуры законодательство РФ вообще не предусматривает. Более того перед народным голосованием поправки в конституцию проходят такое количество согласований, что даже, если вдруг россияне проголосуют против, отменить их все равно не получится.

До голосования людей поправки в конституцию принимает Госдума, Совет федерации, региональные парламенты и одобряет конституционный суд. Статья 136 конституции РФ не предполагает возможность невступления в силу поправок, одобренных Госдумой, Советом Федерации и двумя третями региональных парламентов. То есть никакой юридической силы затеянное Путиным голосование не несет. Так просто – пустить пыль в глаза внутри страны и на международной арене, изобразив поддержку верными холопами кормчего.

Изначально голосовать за поправки россияне должны были в конце апреля, а увенчать весь этот путинский спектакль собирались парадом на 9 мая, на который Кремль ждал даже западных лидеров. Но в эти планы вмешался коронавирус. В России на сегодняшний день заразились уже более 654 тыс. человек – это третий показатель в мире. Причем это официальная статистика, которая в РФ понятно как составляется.

Однако, даже разгар эпидемии не заставил Путина отступить. Парад перенесли на 24 июня, правда, самым почетным гостем на нем оказался Александр Лукашенко. А после бряцанья оружием на Красной площади объявили целую неделю голосования за поправки в конституцию. Причем голосовать можно как угодно – по почте, через интернет, на лавочках у подъездов, за баней, на пеньках, или в кузове грузовика. Без наблюдателей, без протоколов.

Ситуация доходит до полного абсурда. Например, в Москве есть избирательные участки, на которых заявки на электронное голосование подали в три раза больше людей, чем в принципе закреплено за ними. Или участки, где в 12 раз завышено голосование на дому. Многие голосуют по несколько раз и не стесняются публично об этом заявлять. Журналист российского телеканал Дождь Павел Лобков проголосовал за поправки дважды – онлайн и на избирательном участке. Жительница Израиля Яэль Ильински, которая имеет и израильское, и российское гражданство, смогла в один и тот же день вообще проголосовать трижды – на двух избирательных участках и через интернет.

То есть ни о какой легитимности, или законности на самом деле не может быть и речи. В Кремле могут нарисовать вообще любые результаты голосования. Говорят, что задача показать 55% явку и 70% поддержку инициатив Путина.

Все это напоминает псевдореферендумы в оккупированных Крыму и Донбассе, которые Кремль проводил в 2014 году. Тогда тоже имитировали народное волеизъявление ради картинки “российской весны”. Теперь же точно такое же имитирование дошло до самой России.

Комплексный обед

Причем главная поправка об обнулении президентских сроков Путина, которая дает ему возможность править еще минимум 16 лет зашита среди более 200 других.

— Очевидно, что все это затеяно исключительно с целью дать возможность Путину остаться после 2024 года (Ред. — когда заканчивается действующий срок его полномочий) президентом РФ, — считает бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Например, широко рекламируются поправки об обязательной ежегодной индексации пенсий или о защите прав детей. Но, по словам Пономарева, на самом деле они ничего не меняют.

— Все эти поправки повторяют нормы, которые и так уже присутствуют в действующем законодательстве. От того, что сейчас поднимается их статус, не меняется ровным счетом ничего – если позже надо будет отмотать назад, мы увидим, как это легко делается. Социальные поправки сформулированы так, что никакой конкретики не несут, и поэтому ровно ничего по сравнению с нынешним положением дел от их принятия не изменится, — подчеркивает Пономарев.

Не забыли в правках и о традиционных скрепах. Так, в конституцию РФ будет внесена размытая формулировка о стране, “объединенной тысячелетней историей”, чтящей “память защитников Отечества” и хранящей “память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога”.

Кроме того в Основном законе появляется обещание воспитывать в детях патриотизм и уважение к старшим, обозначение брака как союза между мужчиной и женщиной, а также выражение традиционные семейные ценности, за которые будет отвечать правительство. Причем эти самые традиционные ценности еще и одна из главных тем в рекламе поправок по телевидению. Россиянам рассказывают, что если они не проголосуют за поправки, то через пять лет их детей будут усыновлять гомосексуалисты.

Зато в рекламе ничего не говорится о том, что в поправках расширяются полномочия президента, в частности, он получает больше контроля над правительством и судьями. Не говорится и о том, что в конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных судебных органов. То есть справедливости у россиян теперь не получится добиться ни в путинских судах, ни в международных.

Получается предложение такого себе комплексного обеда, в котором и вечное правление Путина и индексация пенсий. И самое главное, что в этом обеде взять только первое или второе не получится. Да и совсем отказаться от обеда нельзя.

Пожизненная власть

Интересно, что еще в 2008 году сам Путин говорил:

— Говорят, самая большая зависимость — от власти. Я этого никогда не чувствовал… Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что, однажды взобравшись в какое-то руководящее кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым.

Спустя 12 лет он вцепился в это самое кресло аж до побелевших костяшек пальцев. Обнулением своих президентских сроков Путин показывает, что сильно боится стать хромой уткой, когда по мере приближения 2024 года все начнут думать о трансфере власти.

Сам Путин говорит, что если поправки не принять, то вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников.

Но, ждать пока тебя вынесут из президентского кабинета вперед ногами тоже сомнительная тактика, когда-нибудь же отказываться от власти все равно придется. Илья Пономарев считает, что в следующие четыре года Путин постарается добиться объединения с Беларусью и стать верховным правителем общего государства. Еще один путь для него – возглавить Государственный совет.

Формировать его будет президент, а его члены будут определять направления внутренней и внешней политики. Сейчас этот орган не обладает реальной властью, но Путин может предоставить ему новый статус. Таким образом, он сохранит роль такого себе отца нации, православного аятоллы.

Но бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что только Беларусью аппетиты Путина после внесения поправок в конституцию могут не ограничиться.

— Будущая российская конституция содержит положения о защите соотечественников за рубежом, о приоритете российского права (а реально решений российского руководства) над международным правом, о федерально-управляемых территориях, которые можно использовать для переименования оккупированных территорий, а также всю мифологию о тысячелетнем российском государственном единстве. Эта конституция пытается создать основу для реинтеграции “великой России”, которая будет более закрытой и жесткой, — полагает Климкин.

Народным голосованием Путин пытается поднять в России псевдопатриотическую волну 2014 года. А значит Украина тоже в опасности.

Валерий Литонинский