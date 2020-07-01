Вічне правління Путіна: як у Росії змінюють конституцію

Бажання Володимира Путіна правити Росією аж до 2036 року, тобто, фактично, довічно, у Кремлі вирішили прикрити внесенням змін до конституції. Шлях зовсім не унікальний і багаторазово випробуваний авторитарними лідерами.

За підрахунками експертів, з 1945 по 2017 роки в цілому 94 президенти різними способами долали обмеження перебування при владі. Аскар Акаєв у Киргизстані, Уго Чавес у Венесуелі, Нурсултан Назарбаєв в Казахстані, тепер в цьому не зовсім почесному списку є і Путін. Щоправда, в Росії пропаганда і коронавірус перетворили зміни до конституції на особливий псевдополітичний треш.

Пропагандистський антураж

Для того щоб надати змінам конституції ареол легітимності і всенародної підтримки Путін змусив всіх росіян голосувати за поправки до Основного закону. Було вигадане так зване загальноросійське голосування. Хоча подібної процедури законодавство РФ взагалі не передбачає. Більш того, перед народним голосуванням поправки до конституції проходять таку кількість погоджень, що навіть, якщо раптом росіяни проголосують проти, скасувати їх однаково не вийде.

Зокрема, до голосування людей поправки до конституції ухвалює Держдума, Рада федерації, регіональні парламенти і схвалює конституційний суд. Стаття 136 конституції РФ не передбачає можливість не вступу в силу поправок, схвалених Держдумою, Радою Федерації і двома третинами регіональних парламентів. Тобто жодної юридичної сили затіяне Путіним голосування не несе. Так просто – пустити пил в очі всередині країни і на міжнародній арені, зобразивши підтримку вірними холопами керманича.

Спочатку голосувати за поправки росіяни повинні були наприкінці квітня, а увінчати всю цю путінську виставу збиралися парадом на 9 травня, на який Кремль очікував візиту навіть західних лідерів. Але в ці плани втрутився коронавірус. В Росії на нині заразилися вже більше 654 тис. осіб – це третій показник в світі. Причому це офіційна статистика, яка в РФ зрозуміло як складається.

Однак, навіть розпал епідемії не змусив Путіна відступити. Парад перенесли на 24 червня, правда, найпочеснішим гостем на ньому виявився Олександр Лукашенко. А після брязкання зброєю на Червоній площі оголосили цілий тиждень голосування за поправки до конституції. Причому голосувати можна як завгодно – поштою, через інтернет, на лавках біля під’їздів, в палатках, на пеньках, або в кузові вантажівки. Без спостерігачів, без протоколів.

Ситуація доходить до повного абсурду. Наприклад, в Москві є виборчі дільниці, на яких заявки на електронне голосування подали в тричі більше людей, ніж в принципі закріплено за ними. Або дільниці, де у дванадцять разів завищено голосування вдома. Багато хто голосує кілька разів і не соромиться публічно це визнавати. Журналіст російського телеканалу Дощ Павло Лобков проголосував за поправки двічі – онлайн і на виборчій дільниці. Мешканка Ізраїлю Яель Іллінська, яка має і ізраїльське, і російське громадянство, змогла в один і той же день взагалі проголосувати тричі – на двох виборчих дільницях і через інтернет.

Тобто ні про яку легітимність, або законність насправді не може бути й мови. У Кремлі здатні намалювати взагалі будь-які результати голосування. Кажуть, що завдання показати 55% явку і 70% підтримку ініціатив Путіна.

Все це нагадує псевдореферендуми в окупованих Криму та Донбасі, які Кремль проводив в 2014 році. Тоді теж імітували народне волевиявлення заради картинки “російської весни”. Тепер таке ж імітування дійшло до самої Росії.

Комплексний обід

До того ж головна поправка про обнулення президентських термінів Путіна, яка дає йому можливість правити ще мінімум 16 років зашита серед понад 200 інших.

— Очевидно, що все це затіяно виключно з метою дати можливість Путіну залишитися після 2024 року (Ред. – коли закінчується чинний термін його повноважень) президентом РФ, – вважає колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

Наприклад, широко рекламуються поправки про обов’язкову щорічну індексацію пенсій або про захист прав дітей. Але, за словами Пономарьова, насправді вони нічого не змінюють.

— Всі ці поправки повторюють норми, які і так вже присутні в чинному законодавстві. Від того, що зараз піднімається їхній статус, не змінюється зовсім нічого – якщо пізніше треба буде відмотати назад, ми побачимо, як це легко робиться. Соціальні поправки сформульовані так, що жодної конкретики не несуть, і тому нічого в порівнянні з нинішнім станом справ від їхнього ухвалення не зміниться, – підкреслює Пономарьов.

Не забули в поправках і про традиційні скрєпи. Так, в конституції РФ буде внесене розмите формулювання про країну, “об’єднану тисячолітньою історією”, яка шанує “пам’ять захисників Вітчизни” і зберігає “пам’ять предків, їхні ідеали і віру в Бога”.

Крім того в Основному законі з’являються обіцянки виховувати в дітях патріотизм і повагу до старших, позначення шлюбу як союзу чоловіка та жінки, а також вираз традиційні сімейні цінності, за які відповідатиме уряд. Традиційні цінності — одна з головних тем в рекламі поправок на телебаченні. Росіянам розповідають, що якщо вони не проголосують за поправки, то через п’ять років їхніх дітей будуть всиновлювати гомосексуалісти.

Натомість в рекламі нічого не говориться про те, що поправками розширюються повноваження президента, зокрема, він отримує більше контролю над урядом і суддями. Не йдеться і про те, що в конституції з’явиться положення, яке дозволить Росії не виконувати рішення міжнародних судових органів. Тобто домогтися справедливості у росіян тепер не вийде ні в путінських судах, ні в міжнародних.

Виходить пропозиція такого собі комплексного обіду, в якому одночасно і вічне правління Путіна і індексація пенсій. І найголовніше, що в цьому обіді взяти тільки перше або друге не вийде. Та й зовсім відмовитися від обіду теж не можна.

Довічна влада

Цікаво, що ще в 2008 році сам Путін говорив:

— Кажуть, найбільша залежність – від влади. Я цього ніколи не відчував… виколупувати для себе ще якісь нагороди або вважати, що, одного разу піднявшись в якесь керівницьке крісло, воно повинно належати тобі довічно, до гробової дошки, вважаю абсолютно неприйнятним.

Через 12 років же він вчепився в це саме крісло аж до побілілих кісточок пальців. Обнуленням своїх президентських термінів Путін показує, що сильно боїться стати кульгавою качкою, коли з наближенням 2024 року всі почнуть думати про трансфер влади.

Сам Путін каже, якщо поправки не ухвалити, то замість нормальної ритмічної роботи на дуже багатьох рівнях влади почнеться пошук можливих наступників.

Але, чекати поки тебе винесуть з президентського кабінету вперед ногами теж сумнівна тактика, коли-небудь відмовлятися від влади все одно доведеться. Ілля Пономарьов вважає, що в наступні чотири роки Путін буде добиватися об’єднання з Білоруссю, ставши верховним правителем спільної держави. Ще один шлях для нього – очолити Державну раду.

Формувати її буде президент, а її члени визначатимуть напрями внутрішньої і зовнішньої політики країни. Наразі цей орган не володіє реальною владою, але Путін може надати йому новий статус. Таким чином, він збереже роль такого собі батька нації, православного аятоли.

Але колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що тільки Білоруссю апетити Путіна після внесення поправок до конституції можуть не обмежитися.

— Майбутня російська конституція містить положення про захист співвітчизників за кордоном, про пріоритет російського права (а реально рішень російського керівництва) над міжнародним правом, про федерально-керовані території, які можна використовувати для перейменування окупованих територій, а також всю міфологію про тисячолітню російську державну єдність. Ця конституція намагається створити основу для реінтеграції “великої Росії”, яка буде закритішою і жорсткішою, – вважає Клімкін.

Народним голосуванням Путін намагається підняти в Росії псевдопатріотичну хвилю 2014 року. А отже Україна теж в небезпеці.

Валерій Літонінський