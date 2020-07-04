День независимости США: топ-5 интересных фактов

4 июля США празднуют День независимости. В стране этот день считается днем рождения, когда США обрели свободу и стали независимыми.

По традиции, в этот день запускают фейерверки. Люди выходят на парады, собираются компаниями на барбекю, посещают ярмарки, ходят на концерты, проводят время в семейном кругу, а также слушают обращения политиков к народу.

День независимости – это национальный праздник США.

Сейчас смотрят

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили самые интересные факты о празднике.

Фейерверки, которые запускают в День независимости США, часто сопровождаются патриотическими песнями, например: Америка прекрасная, Звезды и полосы навечно, Эта земля – твоя земля.

Многие американцы самостоятельно устраивают шоу с фейерверками за свой счет.

Салют из первой пушки в каждом штате называется салютом единства, который запускают в полдень 4 июля на любой военной базе.

В 2009 году власти США устроили настоящее шоу, в котором использовали 22 тонны пиротехники.

Ежегодно с 1973 года Бостонский оркестр организовывает музыкальное шоу с фейерверками.

Несмотря на то, что День независимости США отмечается ежегодно 4 июля, масштаб празднования всегда зависит от того, какой это день недели. Например, если это будний день, фейерверки запускают на выходных.

Украинцы будут отмечать День независимости 24 августа. В Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут даже выходными, подробнее смотрите в календаре праздников на 2020 год.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.