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Факти / Світ

День незалежності США: топ-5 цікавих фактів

4 липня США святкують День незалежності. У країні цей день вважається днем ​​народження, коли США здобули свободу і стали незалежними.

За традицією, в цей день запускають феєрверки. Люди виходять на паради, збираються компаніями на барбекю, відвідують ярмарки, ходять на концерти, проводять час у сімейному колі, а також слухають звернення політиків до народу.

День незалежності – це національне свято США.

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Факти ICTV підготували найцікавіші факти про свято.

  • Феєрверки, які запускають в День незалежності США, часто супроводжуються патріотичними піснями, наприклад: Америка прекрасна, Зірки і смуги назавжди, Ця земля – ​​твоя земля.
  • Багато хто з американців самостійно влаштовує шоу з феєрверками за свій рахунок.
  • Салют з першої гармати в кожному штаті називається салютом єдності, який запускають опівдні 4 липня на будь-якій військовій базі.
  • У 2009 році влада США влаштувала справжнє шоу, в якому використовували 22 тонни піротехніки.
  • Щорічно з 1973 року Бостонський оркестр організовує музичне шоу з феєрверками.

Незважаючи на те, що День незалежності США відзначається щорічно 4 липня, масштаб святкування завжди залежить від того, який це день тижня. Наприклад, якщо це будній день, феєрверки запускають на вихідних.

Українці відзначатимуть День незалежності 24 серпня. В Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними, детальніше дивіться в календарі свят на 2020 рік.

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