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Факты / Мир

День взятия Бастилии: в Париже произошли столкновения протестующих с полицией

14 июля после празднования Дня взятия Бастилии в Париже произошли столкновения протестующих с полицейскими.

На площади Бастилии и Республики собрались медики, которые начали требовать повышения заработной платы. Поддержать их вышли и участники движения желтых жилетов.

Протестующие выступили с требованием увеличить финансирование больниц в стране.

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Во время протестов произошли массовые столкновения, где полиция применила слезоточивый газ.

В связи с карантином, который сейчас действует во Франции из-за коронавируса, власти приняли решение отметить День взятия Бастилии по сокращенной программе.

В этот день президент Франции Эмманюэль Макрон предложил чествовать медицинский персонал и других работников, которые ежедневно борются с пандемией коронавируса.

В этом году впервые в День взятия Бастилии в Париже не было большого военного парада. Обычно торжества проходят по всей стране и люди весь день поздравляют друг друга. Происходят баллы, парады и фейерверки.

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