День взяття Бастилії: у Парижі сталися сутички протестувальників з поліцією

14 липня після святкування Дня взяття Бастилії у Парижі сталися сутички протестувальників з поліцейськими.

На площі Бастилії та Республіки зібралися медики, які почали вимагати підвищення заробітної плати. Підтримати їх вийшли і учасники руху жовтих жилетів.

Протестувальники виступили з вимогою збільшити фінансування лікарень в країні.

Читайте: Франція зібрала майже $1 млрд на відновлення собору Паризької Богоматері

Під час протестів відбулися масові зіткнення, де поліція застосувала сльозогінний газ.

У зв’язку з карантином, який зараз діє у Франції через коронавірус, влада ухвалила рішення відзначити День взяття Бастилії за скороченою програмою.

У цей день президент Франції Емманюель Макрон запропонував вшановувати медичний персонал та інших працівників, які щодня борються з пандемією коронавірусу.

Цьогоріч вперше в День взяття Бастилії в Парижі не було великого військового параду. Зазвичай торжества проходять по всій країні і люди весь день вітають один одного. Відбуваються бали, паради і феєрверки.