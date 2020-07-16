В США хакеры взломали Twitter-аккаунтов миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса, Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, экс-вице-президента США Джо Байдена и репера Канье Уэста.

В результате взлома в аккаунтах знаменитостей появилось сообщение с просьбой перечислить деньги, чтобы якобы удвоить сумму.

— Все просят, чтобы я вернул деньги, и сейчас самое время. Вы отправляете $1 тыс., я возвращаю вам $2 тыс., — вот с таким содержанием хакеры разместили сообщения на взломанных аккаунтах.

Также от рук мошенников пострадали крупные компании, в частности Uber и Apple Corporation.

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Твитты удалили всего через несколько минут после публикации, но пользователи уже успели перечислить более $100 тыс. на адрес, указанный в твиттах.

Предполагается, что мошенники могли получить привилегии администратора и обойти пароли практически любой учетной записи.

В Twitter занимаются изучением взлома и в ближайшее время обещают сделать официальное заявление.















Безос, Гейтс и даже Обама: хакеры взломали Twitter миллиардеров и политиков / 4 фотографии

Хакеры получили личные данные Мадонны, Элтона Джона и Майка Тайсона

Нью-йоркская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks, которая работает со звездами мирового уровня, стала жертвой атаки хакеров.

С юристами этой компании сотрудничают Мадонна, Элтон Джон, Роберт Де Ниро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Ники Минаж и другие.