У США хакери зламали Twitter-акаунтів мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, екс-президента США Барака Обами, екс-віце-президента США Джо Байдена і репера Каньє Веста.

В результаті злому в акаунтах знаменитостей з’явилося повідомлення з проханням перерахувати гроші, щоб нібито подвоїти суму.

– Всі просять, щоб я повернув гроші, і зараз саме час. Ви відправляєте $1 тис., я повертаю вам $2 тис., – ось з таким змістом хакери розмістили повідомлення на зламаних акаунтах.

Також від рук шахраїв постраждали великі компанії, зокрема Uber і Apple Corporation.

Читайте: Хакери продавали дані українців від 1 тис. грн. до $10 тис. – кіберполіція

Твітти видалили всього за кілька хвилин після публікації, але користувачі вже встигли перерахувати понад $100 тис. на адресу, вказану у твіттах.

Передбачається, що шахраї могли отримати привілеї адміністратора та обійти паролі практично всіх облікових записів.

У Twitter займаються вивченням злому і найближчим часом обіцяють зробити офіційну заяву.















Безос, Гейтс і навіть Обама: хакери зламали Twitter мільярдерів і політиків / 4 фотографии

Хакери отримали особисті дані Мадонни, Елтона Джона і Майка Тайсона

Нью-йоркська юридична фірма Grubman Shire Meiselas & Sacks, яка працює із зірками світового рівня, стала жертвою атаки хакерів.

З юристами цієї компанії співпрацюють Мадонна, Елтон Джон, Роберт Де Ніро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Нікі Мінаж та інші.