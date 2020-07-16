PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Безос, Гейтс і навіть Обама: хакери зламали Twitter мільярдерів і політиків

У США хакери зламали Twitter-акаунтів мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, екс-президента США Барака Обами, екс-віце-президента США Джо Байдена і репера Каньє Веста.

В результаті злому в акаунтах знаменитостей з’явилося повідомлення з проханням перерахувати гроші, щоб нібито подвоїти суму.

– Всі просять, щоб я повернув гроші, і зараз саме час. Ви відправляєте $1 тис., я повертаю вам $2 тис., – ось з таким змістом хакери розмістили повідомлення на зламаних акаунтах.

Також від рук шахраїв постраждали великі компанії, зокрема Uber і Apple Corporation.

Читайте: Хакери продавали дані українців від 1 тис. грн. до $10 тис. – кіберполіція

Твітти видалили всього за кілька хвилин після публікації, але користувачі вже встигли перерахувати понад $100 тис. на адресу, вказану у твіттах.

Передбачається, що шахраї могли отримати привілеї адміністратора та обійти паролі практично всіх облікових записів.

У Twitter займаються вивченням злому і найближчим часом обіцяють зробити офіційну заяву.

  • Twitter Билла Гейтса взломали хакеры
  • Twitter Илона Маска взломали хакеры
  • Twitter Барака Обамы взломали хакеры
  • Twitter Apple взломали хакеры
  • Twitter Билла Гейтса взломали хакеры
  • Twitter Илона Маска взломали хакеры
  • Twitter Барака Обамы взломали хакеры
  • Twitter Apple взломали хакеры
Безос, Гейтс і навіть Обама: хакери зламали Twitter мільярдерів і політиків / 4 фотографии

Хакери отримали особисті дані Мадонни, Елтона Джона і Майка Тайсона

Нью-йоркська юридична фірма Grubman Shire Meiselas & Sacks, яка працює із зірками світового рівня, стала жертвою атаки хакерів.

З юристами цієї компанії співпрацюють Мадонна, Елтон Джон, Роберт Де Ніро, Майк Тайсон, The Weeknd, Дрейк, Нікі Мінаж та інші.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка