Хакеры продавали данные украинцев от 1 тыс. грн. до $10 тыс. — киберполиция

Департамент киберполиции провел спецоперацию в 10 регионах Украины с целью выявления фактов распространения персональных данных граждан.

Об этом сообщили на специальном брифинге 25 июня.

В результате спецоперации киберполиция провела 36 обысков и открыла 34 уголовных дела о мошенничестве, распространении информации с ограниченным доступом, а также несанкционированном вмешательстве в электронные операционные системы.

Восьми лицам было объявлено подозрение, одного злоумышленника задержали.

Атакам хакеров подвергались компании, осуществляющие деятельность в сфере страхования, частные и госбанки, компании, занимающие логистическими услугами, государственные реестры, базы данных госорганов и частный сектор.

Правоохранители также обнаружили огромное количество Telegram-каналов, организаторы которых мошенническим путем завладевали средствами граждан.

В киберполиции сообщили, что хакеры и другие злоумышленники продавали персональные данные украинцев от 1 тыс. грн за часть информации до $10 тыс. — за целую базу данных.

Правоохранители добавили, что обнаружили и задокументировали деятельность злоумышленников, которые в Киеве создали телеграмм-бот Ua Baza BOT [OFFICIAL BOT], при помощи которого они реализовывали персональные данные.

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Слив данных через телеграм-бот Ua Baza BOT

В мае 2020 года телеграм-бот Ua Baza BOT обьявил о продаже данных водительских прав украинцев.

Министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову пришлось опровергнуть информацию в сети, в которой говорилось, что слитые данные имеют отношение к приложению Дія.