США обновили санкционный список против россиян и российских компаний, они внесли в него еще трех граждан РФ и пять организаций.

В список физических лиц попали граждане Игорь Лавренков, Андрей Мандель и Михаил Потепкин. Среди компаний — фирма М-Инвест, расположена в Санкт-Петербурге, Meroe Gold Cо.Ltd в Судане и три китайских организации.

Деятельность физических и юридических лиц, в отношении которых утвердили ограничения, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в СМИ называют “поваром Путина”. Причиной внесения их в санкционный список стала незаконная активность россиянина в Судане, а также вмешательство в проведение выборов в США.

Читайте: Сенат США внес санкции против Северного потока-2 в проект оборонного бюджета

По информации Госдепартамента США, суданская компания поддерживала авторитарные режимы в этой стране, а также использовала ее природные ресурсы для собственной выгоды.

Кремль новые санкции США пока не комментировал.

Санкции против РФ

ЕС продлил действие ограничительных мер против секторов экономики РФ до 31 января 2021 года.

Причина продления санкции против РФ — невыполнение пакета Минских соглашений.

Меры действуют с июля 2014 года и ограничивают доступ отдельных российских банков и компаний к рынкам капитала ЕС.

Источник: Министерство финансов США, Радио Свобода