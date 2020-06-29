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Факты / Украина / Политика

Наказание за невыполнение Минска: ЕС продлил санкции против РФ

Совет ЕС продлил санкции против конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев — до 31 января 2021 года. Причина – невыполнение Минских соглашений.

Эти ограничительные меры введены еще в июле 2014 году из-за агрессии России против Украины. С тех пор регулярно продлеваются.

Санкции ограничивают доступ некоторых российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС.

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Запрещен также прямой или косвенный импорт, экспорт или передача военной техники, действует запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях в России.

Кроме того, они ограничивают доступ РФ к технологиям, используемым при добыче и разведке нефти.

Санкции ввел ЕС против России

Санкции, введенные 31 июля 2014 года, привязаны к полной реализации Минских соглашений.

Кроме экономических санкций, действуют также индивидуальные меры и так называемый крымский пакет.

Санкции, связанные с аннексией Крыма, продлены Советом ЕС до 23 июня 2021 года.

Источник: Евросовет

Фото: Dreamstime

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