В воскресенье, 26 июля, тропический шторм Ханна, сформировавшийся на Атлантикой, достиг побережья США в районе штата Техас, где оставил без света более 200 тыс. домов. Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

Президент США распорядился оказать Техасу федеральную помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в свою очередь объявил о введении режима ЧС в 32 прибрежных округах штата.

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По его данным, в ряде районов подтоплены улицы из-за продолжающихся дождей, поэтому местным жителям желательно не выходить из домов без необходимости.

Данных о пострадавших в результате стихии нет.

Шторм Ханна сформировался 25 июля, а на следующий день он усилился до урагана и достиг берегов Техаса. Скорость ветра достигала 64 км/ч, максимальная скорость внутри стихии — 150 км/ч.

Ураган Дориан в США

В сентябре 2019 года в результате урагана Дориан в США погибли около 50 человек.

Синоптики присвоили ему пятую – высшую категорию мощности по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра достигала 295 км/ч.

Президент США Дональд Трамп назвал его одним из самых мощных за всю историю.

Джерело: whitehouse.gov, texas.gov