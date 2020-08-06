За 20 лет вы не устали от Путина? Лукашенко предрек уход президента РФ

Президент России Владимир Путин не будет править в стране до 2036 года.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, долгое правление Путина в будущем выдумали журналисты, а ситуация может повернуться иначе.

Лукашенко не исключает, что президент России сможет привести к власти наследника, который продолжит его курс.

Отвечая на вопрос Гордона, белорусский лидер заявил, что не устал от правления Путина за 20 лет.

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Изменения в Конституцию РФ

Кремль и его сторонники выиграли противоречивое голосования за внесение изменений в конституцию и обнуление сроков президентства Владимира Путина, что потенциально позволило ему быть главой государства до 2036 года.

Критики оспаривали результат, заявляя, что голосование было сфальсифицировано.

Согласно некоторым опросам, рейтинги Путина в последнее время достигли самого низкого за 20 лет уровня.