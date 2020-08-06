Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для рассмотрения в ситуации с задержанными россиянами и украинцами, которых следствие называет членами частной военной компании Вагнер.

— Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для рассмотрения в ситуации с задержанными боевиками, — сообщает госагентство БЕЛТА.

Если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, Беларусь сама решит вопрос с задержанными россиянами.

— Минск будет действовать в отношении задержанных россиян исходя из законов и “человечности”, — заявил Лукашенко.

Читайте: Три дня для вылета и приказ уничтожить билеты: вагнеровцы в Минске запутались в показаниях

Передача Украины членов Вагнера

Официальные лица Беларуси пока не подтвердили свое согласие передать Украине членов частной военной компании Вагнер, участвовавших в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе.

— Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украины, мы официальной коммуникации не получали, — отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Задержание бойцов Вагнер

29 августа ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 бойца частной военной компании Вагнер, еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передало Киеву список задержанных.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

— Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать передачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе, — добавили в Офисе генпрокурора.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК Вагнер.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украины лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.