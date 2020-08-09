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Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости
Выборы президента Беларуси 2020 проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытается переизбраться на должность.
Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% поддержки избирателей.
Избирательные участки будут работать с 8.0 до 20.00.
Кандидаты на пост президента:
Светлана Тихановская — жена задержанного блогера;
Андрей Дмитриев — оппозиционер;
Сергей Черечень — бизнесмен;
Анна Канопацкая — экс-депутат парламента.
Главной соперницей Александра Лукашенко называют Светлану Тихановскую, которая объединила свои усилия со штабами Бабарыка и Цепкало.
Всего в списки избирателей на нынешних выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.
За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей.
Предварительные результаты выборов объявят завтра, 10 августа. Наблюдателей от ОБСЕ нет, только от СНГ.
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11:04
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09 августа
Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами.
11:00
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09 августа
— Выборы президента Белоруссии проходят спокойно — глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
10:58
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09 августа
Избирательную кампанию 2020 уже назвали одной из самых громких за последние годы, поскольку впервые голос оппозиции зазвучал так громко.
Все детали избирательной гонки, провокации России и многотысячные митинги инакомыслящих во время выборов президента Беларуси, читайте в нашем материале.
09:41
-
09 августа
На въезде в Минске разместили военную технику — две военные машины, военнослужащих и сотрудников ГАИ.
09:34
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09 августа
С 4 по 8 августа во время досрочного голосования явка избирателей составила:
- В Гомельской области — 54,44%
- Могилевской — 49,92%
- Брестской — 38,4%
- Витебской — 39,34%
- Гродненской — 38,6%
- Минской — 39,66%
- В Минске — 33,4%
Явка по стране составила 41,7%.
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09:27
-
09 августа
Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.