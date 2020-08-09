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Факты / Мир
Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости

Как проходят выборы президента Беларуси — последние новости

Выборы президента Беларуси 2020 проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытается переизбраться на должность.

Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% поддержки избирателей.

Избирательные участки будут работать с 8.0 до 20.00.

Кандидаты на пост президента:

Светлана Тихановская — жена задержанного блогера;

Андрей Дмитриев — оппозиционер;

Сергей Черечень — бизнесмен;

Анна Канопацкая — экс-депутат парламента.

Главной соперницей Александра Лукашенко называют Светлану Тихановскую, которая объединила свои усилия со штабами Бабарыка и Цепкало.

Всего в списки избирателей на нынешних выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей.

Предварительные результаты выборов объявят завтра, 10 августа. Наблюдателей от ОБСЕ нет, только  от СНГ.

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11:04 - 09 августа

Жители Минска сообщают о проблемах с Telegram, VPN и другими сервисами.

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11:00 - 09 августа

— Выборы президента Белоруссии проходят спокойно — глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

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10:58 - 09 августа

Избирательную кампанию 2020 уже назвали одной из самых громких за последние годы, поскольку впервые голос оппозиции зазвучал так громко.

Все детали избирательной гонки, провокации России и многотысячные митинги инакомыслящих во время выборов президента Беларуси, читайте в нашем материале.

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09:45 - 09 августа

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09:41 - 09 августа

На въезде в Минске разместили военную технику — две военные машины, военнослужащих и сотрудников ГАИ.

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09:34 - 09 августа

С 4 по 8 августа во время досрочного голосования явка избирателей составила:

  • В Гомельской области — 54,44%
  • Могилевской — 49,92%
  • Брестской — 38,4%
  • Витебской — 39,34%
  • Гродненской — 38,6%
  • Минской — 39,66%
  • В Минске — 33,4%

Явка по стране составила 41,7%.

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09:27 - 09 августа

Участки для голосования в основной день выборов президента Беларуси открылись в воскресенье в 08.00.

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