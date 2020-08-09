Выборы президента Беларуси 2020 проходят 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытается переизбраться на должность.

Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% поддержки избирателей.

Избирательные участки будут работать с 8.0 до 20.00.

Кандидаты на пост президента:

Светлана Тихановская — жена задержанного блогера;

Андрей Дмитриев — оппозиционер;

Сергей Черечень — бизнесмен;

Анна Канопацкая — экс-депутат парламента.

Главной соперницей Александра Лукашенко называют Светлану Тихановскую, которая объединила свои усилия со штабами Бабарыка и Цепкало.

Всего в списки избирателей на нынешних выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей.

Предварительные результаты выборов объявят завтра, 10 августа. Наблюдателей от ОБСЕ нет, только от СНГ.