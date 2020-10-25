Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
25 жовтня закінчується термін народного ультиматуму, який опозиція Білорусі висунула Олександру Лукашенко.
Вимоги:
- вимога до президента Олександра Лукашенко заявити про свій відхід;
- вимога зупинити насильство повністю;
- вимога звільнити всіх політв’язнів.
За умовами ультиматуму якщо до 25 жовтня ці вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці. А 26 жовтня почнеться страйк підприємств, блокування доріг, ігнорування державних магазинів.
Джерело: ultimatum
Британський аналітичний центр за допомогою соцопитування з’ясував, що 9 серпня на президентських виборах 2020 в Білорусі перемогла Світлана Тихановська. Опозиціонерка набрала 52,2% голосів. Олександр Лукашенко отримав 20,6%.
– Понад 70% респондентів заявили, що вважають вибори фіктивними, і лише 20,6% респондентів сказали, що проголосували за Лукашенка. Водночас 52,2% віддали свій голос за його опонента Світлану Тихановську, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, 13,7% відмовилися розголошувати, за кого вони віддали свій голос.
У Білорусі скасували провладний мітинг, який мав відбутися цієї неділі. Планували зібрати людей зі всієї країни в Мінську.
Основною причиною скасування мітингу називають складну епідеміологічну ситуацію в країні. Влада побоюється різкого зростання захворюваності. На офіційному телеграм-каналі Лукашенка з’явилося повідомлення, що він не є прихильником проведення в Мінську масштабного мітингу в нинішніх умовах коронавірусної хвороби.
Проте за даними Радіо Свободи в Білорусі, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдалося.
Більше мільйона білорусів хоч раз виходили на акції протесту в Білорусі.
За даними британського соціологічного дослідження, кожен п’ятий житель білоруських міст брав участь у вуличних акціях проти влади Олександра Лукашенка.
В онлайн-опитуванні взяли участь 899 міських жителів Білорусі.
Олександр Лукашенко звинуватив протестувальників у зростанні випадків Covid-19 в Білорусі.
– Якби ми не тягалися з цими “протестунами” по всьому Мінську, у нас була б зовсім інша ситуація. Мінськ дає половину усіх хворих, а в першу хвилю – лише 25-30%. Тому що найбільше ми тягаємося з ними (протестувальниками – Ред.) саме в Мінську, – заявив політик.
Станом на 23 жовтня в Білорусі зареєстровано 91 167 випадків коронавірусу.
Одужали від Covid-19 понад 82 тис. білорусів, що становить понад 90% від загальної кількості виявлених випадків.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до шахтарів.
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив лауреатом премії імені Андрія Сахарова За свободу думки за 2020 рік опозицію Білорусі.
Крім того, Давид Сассолі назвав лауреатів з Білорусі – ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції – колишній кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановска, письменниця і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич, а також активісти Марія Колесникова, Ольга Ковалькова та Вероніка Цепкало.
Також до числа білоруських лауреатів увійшли опозиціонери Сергій Тихановской, Алесь Беляцкий, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.
Американська політична діячка Гілларі Клінтон, президент Литви Даля Грібаускайте і єврокомісар Віра Юрова підтримали жінок Білорусі.
– I stand with the woman of Belarus (Я підтримую білоруських жінок), – кажуть вони у відеозверненні.
Вдень у Мінську на марш вийшли люди з інвалідністю. Також столицею прогулялися дівчата з біло-червоними парасольками.
Фото: TUT.by
З початку осені з Білорусі в Польщу виїхало близько 10 тис. людей, в Україну – 3 тис., в Литву і Латвію – не більше 500. За два неповних місяці 2020 року за кордон виїхало в кілька разів більше людей, ніж за весь 2019 рік.