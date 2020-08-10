Выборы в Беларуси: почему возникли протесты в Минске

Выборы в Беларуси 2020 прошли 9 августа. По предварительным результатам, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,23% голосов.

Его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала 9,90% голосов. Однако результаты на зарубежных участках показали обратную ситуацию.

Также 9 августа объявили результаты государственного экзит-пола, по которым Лукашенко также набрал почти 80%. Противники нынешнего президента считают, что волеизъявление сфальсифицировали.

После этого тысячи протестующих собрались на улицах белорусских городов.

Что происходит в Беларуси и как разгоняли протесты в Минске, читайте в нашем материале.

Продуманный план действий

Правление Александра Лукашенко длится уже 26 лет. Недовольные белорусы не хотят, чтобы он продолжил свою каденцию еще на пять лет.

Еще до объявления результатов, в соцсетях широко разошелся план действий, подготовленный белорусскими политическими блогерами.

Так, если Лукашенко объявят победителем, люди выйдут на массовую забастовку с 10 августа и будут блокировать здания местных администраций.

Люди вскоре собрались возле административных зданий, скандируя Уйди! в адрес Лукашенко и Живет Беларусь!

Эти лозунги объединили ночью всю страну — как и призывы к правоохранителям Опускай щиты! и Милиция с народом!

Протестующие рассматривали несколько вариантов реакции властей на протесты. Однако они же прибегли к жестким методам.

Подготовка силовиков

Еще во время голосования на въезды в города начали свозить военную технику.

Минские СМИ весь день получали снимки и видеозаписи пользователей, которые фиксируют военные посты на въезде в столицу Беларуси.

Минск и другие крупные города оказались фактически заблокированы, начались серьезные перебои с интернетом и мобильной связью. Эти проблемы также были и через несколько часов после открытия избирательных участков.

Впоследствии начались первые столкновения с применением силовиками резиновых пуль и светошумовых гранат.

Ночь протеста в Минске

В Минске, где большинство людей собирались в районе стелы Минск — город-герой, протестующие пытались свести на улицах баррикады.

Однако белорусский ОМОН и милиция основном реагировала на протесты очень жестоко.

Местные СМИ сообщают, что в Минске против них используют светошумовые гранаты и баллончики с перечным газом.

Омоновцы разгоняли людей силой — догоняли их во дворах, задерживали и избивали.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020



Массовые протесты завершились ближе к 2.45 следующего дня.

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что приняло ситуацию с протестами под контроль и подтвердило использование светошумовых гранат и спецтехники для разгона протестующих.

Последствия протестов

В результате протестов в Беларуси, десятки людей пострадали, многих скорые вывозили с серьезными травмами — осколочными ранами от светошумовых снарядов, после избиения.

По данным правозащитного центра Весна, задержали более 200 человек, один человек погиб — в Минске мужчина получил смертельную черепно-мозговую травму из-за наезда спецтехники.

Однако сегодня в МВД Беларуси опровергли информацию о смерти человека.

А что Лукашенко?

Лукашенко пришел на избирательный участок №1 около 11.00. Там его встретили в сопровождении песен.

По данным авиационной системы отслеживания PlaneFinder, борт EW-301PJ, который использует президент Беларуси Александр Лукашенко, в день выборов полетел в Турцию.

Точкой прибытия борта EW-301PJ обозначен Бодрум на юго-западе Турции.







Живет Беларусь! Как разгоняли протесты в Минске и что происходит после выборов / 2 фотографии

Первое заявление после объявления результатов, Лукашенко сделал утром 10 августа.

— Политика должна быть одна — люди, — заявил Александр Лукашенко.

Сразу после выборов президент поехал в Минскую область для ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Ответ Тихановской

В штабе Светланы Тихановской заявили, что не согласны с объявленными ЦИК результатами выборов президента Беларуси.

Сама Тихановская заявила, что то, что происходило вчера в Минске, — недопустимо.

— Это просто преступление. Мы получили противоречивую информацию о жертвах. Надеюсь, эта информация не подтвердится. Если это подтвердится, это будет началом конца.

Однако объединенный штаб продолжит работу и готов к длительным протестам.

Реакция “соседей”

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси и призвал решить все мирным путем.

— Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС собраться на внеочередной саммит по событиям в Беларуси.

— Польша отвечает за своих ближайших соседей, — говорится в пресс-релизе.

Варшава призвала ЕС солидарно поддерживать белорусов в их стремлении к свободе.

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с победой на выборах.

Путин ожидает, что Лукашенко и в дальнейшем будет интегрировать Беларусь в Евразийский экономический союз и СНГ.

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