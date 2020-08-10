Вибори в Білорусі: чому виникли протести у Мінську

Вибори у Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. За попередніми результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, набравши 80,23% голосів.

Його головна конкурентка Світлана Тихановська набрала 9,90% голосів. Однак результати на закордонних дільницях показали зворотну ситуацію.

Також 9 серпня оголосили результати державного екзит-полу, за якими Лукашенко також набрав майже 80%. Противники нинішнього президента вважають, що волевиявлення сфальсифікували.

Після цього тисячі протестувальників зібралися на вулицях білоруських міст.

Що відбувається у Білорусі та як розганяли протести у Мінську, читайте у нашому матеріалі.

Продуманий план дій

Правління Олександра Лукашенка триває вже 26 років. Незадоволені білоруси не хочуть, щоб він продовжив свою каденцію ще на п’ять років.

Ще до оголошення результатів, у соцмережах широко розійшовся план дій, підготовлений білоруськими політичними блогерами.

Так, якщо Лукашенка оголосять переможцем, люди вийдуть на масовий страйк з 10 серпня та блокуватимуть будівлі місцевих адміністрацій.

Люди згодом зібрались біля адміністративних будівель, скандуючи Йди геть! на адресу Лукашенка і Живе Білорусь!

Ці гасла об’єднали вночі всю країну – як і заклики до правоохоронців Опускай щити! та Міліція з народом!

Протестувальники розглядали кілька варіантів реакції влади на протести. Однак вона таки вдалася до жорстких методів.

Підготовка силовиків

Ще під час голосування на в’їзди до міст почала стягуватись військова техніка.

Мінські ЗМІ весь день отримували знімки та відеозаписи від користувачів, які фіксують військові пости на в’їзді в столицю Білорусі.

Мінськ та інші великі міста виявилися фактично заблоковані, почалися серйозні перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. Ці проблеми також були і через кілька годин після відкриття виборчих дільниць.

Згодом почалися перші зіткнення з застосуванням силовиками гумових куль і світлошумових гранат.

Ніч протесту у Мінську

У Мінську, де більшість людей збиралися в районі стели Мінськ – місто-герой, протестувальники намагалися звести на вулицях барикади.

Однак білоруський ОМОН та міліція здебільшого реагувала на протести дуже жорстоко.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мінську проти них використовують світлошумові гранати і балончики з перцевим газом.

Омонівці розганяли людей силою – наздоганяли їх у подвір’ях, затримували та били.

Минск сейчас. ОМОН начал применять светошумовые гранаты. На улице – до 5 тысяч человек. Видео: @vottaktv / https://t.co/G154dyBYSe pic.twitter.com/IHpFAd6fmu — Вот Так TV (@vottak_tv) August 9, 2020

Масові протести завершилися ближче до 2.45 наступного дня.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що взяло ситуацію з протестами під контроль і підтвердило використання світло-шумових гранат і спецтехніки для розгону протестувальників.

Наслідки протестів

У результаті протестів у Білорусі, десятки людей постраждали, багатьох швидкі вивозили з серйозними травмами – осколковими ранами від світлошумових снарядів, після побиття правоохоронцями.

За даними правозахисного центру Весна, затримали понад 200 осіб, одна людина загинула – в Мінську чоловік отримав смертельну черепно-мозкову травму через наїзд спецтехніки.

Однак сьогодні у МВС Білорусі спростували інформацію про смерть людини.

А що Лукашенко?

Лукашенко прийшов на виборчу дільницю №1 близько 11.00. Там його зустріли під супровід пісень.

За даними авіаційної системи відстеження PlaneFinder, борт EW-301PJ, що використовує президент Білорусі Олександр Лукашенко, у день виборів полетів до Туреччини.

Точкою прибуття борту EW-301PJ позначено місто Бодрум на південному заході Туреччини.







Живе Білорусь! Як розганяли протести в Мінську та що відбувається після виборів / 2 фотографии

Першу заяву після оголошення результатів, Лукашенко зробив вранці 10 серпня.

– Політика має бути одна – люди, – заявив Олександр Лукашенко.

Відразу після виборів президент поїхав в Мінську область для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сфері сільського господарства.

Відповідь Тихановської

У штабі Світлани Тихановської заявили, що не згодні з оголошеними ЦВК результатами виборів президента Білорусі.

Сама Тихановська заявила, що те, що відбувалося вчора в Мінську, – неприпустимо.

– Це просто злочин. Ми отримали суперечливу інформацію про жертви. Сподіваюся, ця інформація не підтвердиться. Якщо це підтвердиться, це буде початком кінця.

Однак об’єднаний штаб продовжить роботу і готовий до тривалих протестів.

Реакція “сусідів”

Президент України Володимир Зеленський відреагував на протести у Білорусі та закликав вирішити все мирним шляхом.

– Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій закликав ЄС зібратися на позачерговий саміт щодо подій в Білорусі.

– Польща відповідає за своїх найближчих сусідів, – йдеться в прес-релізі.

Варшава закликала ЄС солідарно підтримувати білорусів в їхньому прагненні до свободи.

Президент Росії Володимир Путін привітав білоруського президента Олександра Лукашенка з перемогою на виборах.

Путін очікує, що Лукашенко і надалі інтегруватиме Білорусь до Євразійського економічного союзу та СНД.

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