Искали три часа: в Беларуси Тихановская пропала после посещения ЦИК

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после трех часов молчания вышла на связь.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что их лидер ушла подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию, где провела три часа.

После выхода из здания ЦИК около 19.00 Тихановская перестала отвечать на звонки и не сообщила о своем местонахождении.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не мог связаться с Тихановской поздно вечером в понедельник.

— Это вызывает беспокойство по поводу ее безопасности, — сказал Линкявичюс.

Поиски информации о местонахождении кандидата в президенты проходили на фоне того, то глава КГБ сообщил, что на нее готовили покушение.

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Выборы в Беларуси

По предварительной информации ЦИК, на выборах в Беларуси Тихановская набрала 10,09%.

Соперница нынешнего главы государства Александра Лукашенко, который по данным ЦИК, набрал 80,08%, заявила, что не признает эти результаты.

Источник: Sputnik

Фото: Tut.by