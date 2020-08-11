Шукали три години: у Білорусі Тихановська зникла після відвідин ЦВК

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська після трьох годин мовчання вийшла на зв’язок.

10 серпня у штабі Тихановської повідомили, що їхній лідер пішла подавати скаргу до Центральної виборчої комісії, де провела три години.

Після виходу з будівлі ЦВК близько 19.00 Тихановська перестала відповідати на дзвінки і не повідомила про своє місцезнаходження.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що не міг зв’язатися з Тихановською пізно ввечері у понеділок.

– Це викликає занепокоєння з приводу її безпеки, – сказав Лінкявічюс.

Пошуки інформації про місцезнаходження кандидата в президенти проходили на тлі того, то глава КДБ повідомив, що на неї готували замах.

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Вибори у Білорусі

За попередньою інформацією ЦВК, на виборах у Білорусі Тихановська набрала 10,09%.

Суперниця нинішнього глави держави Олександра Лукашенка, який за даними ЦВК, набрав 80,08%, заявила, що не визнає ці результати.

Джерело: Sputnik

Фото: Tut.by