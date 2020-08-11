22:42 -

В Беларуси продолжаются протесты людей, которые недовольны результатами выборов президента. В частности, сегодня в Минске на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты начали активно блокировать дорогу.

Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской. Здесь водители вышли из машин и заблокировали проезд.

А на площади Якуба Коласа автомобилисты сигналят, а прохожие в знак солидарности аплодируют и идут с цветами.