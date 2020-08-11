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Факты / Мир
Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на должность.

Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% поддержки избирателей.

Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00.

Кандидаты на пост президента:

Светлана Тихановская — жена задержанного блогера;

Андрей Дмитриев — оппозиционер;

Сергей Черечень — бизнесмен;

Анна Канопацкая — экс-депутат парламента.

Главной соперницей Александра Лукашенко называют Светлану Тихановскую, которая объединила свои усилия со штабами Бабарыка и Цепкало.

Всего в списки избирателей на нынешних выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей. Наблюдателей от ОБСЕ нет, только  от СНГ.

Предварительные результаты выборов объявили 10 августа. Александр Лукашенко набрал 80,09% голосов, что вызвало волну протестов по всей стране.

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Прямая трансляция
00:43 - 11 августа

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00:41 - 11 августа

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23:49 - 10 августа

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23:48 - 10 августа

Госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси 2020 несвободными и несправедливыми.

Также США призвали власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.

— Мы призываем власти Беларуси уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, — написал Помпео в Twitter.

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23:41 - 10 августа

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22:43 - 10 августа

В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. Активисты вышли на улицы столицы страны Минска и других крупных городов.

В Бресте в районе центра слышна стрельба периодически, а иногда взрывы.

Сообщается, что правоохранители применили против протестующих резиновые пули. Также примерно раз в 10 минут взрываются светошумовые гранаты.

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22:42 - 10 августа

В Беларуси продолжаются протесты людей, которые недовольны результатами выборов президента. В частности, сегодня в Минске на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты начали активно блокировать дорогу.

Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской. Здесь водители вышли из машин и заблокировали проезд.

А на площади Якуба Коласа автомобилисты сигналят, а прохожие в знак солидарности аплодируют и идут с цветами.

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21:56 - 10 августа

Страны Люблинского треугольника — Украина, Польша и Литва — выступили с совместным заявлением о массовых акциях протесту в Беларуси.

Министры иностранных дел треугольника отмечают, что для дальнейшего развития Беларуси необходимо уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права.

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21:54 - 10 августа

Оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую удерживают в Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Ранее она подала жалобу о пересмотре результатов выборов.

Тихановская была в ЦИК более трех часов с адвокатом Максимом Знаком. В какой-то момент их разделили и он не знает где находится женщина.

Ее не видели уже пять часов.

Источник: Белсат

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21:46 - 10 августа

Против митингующих в Бресте применили светошумовые гранаты.

Видео разгона митингующих опубликовали на Telegram-канале Nexta.

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