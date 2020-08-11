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Август, 11 в 0:01
Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости
Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на должность.
Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% поддержки избирателей.
Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00.
Кандидаты на пост президента:
Светлана Тихановская — жена задержанного блогера;
Андрей Дмитриев — оппозиционер;
Сергей Черечень — бизнесмен;
Анна Канопацкая — экс-депутат парламента.
Главной соперницей Александра Лукашенко называют Светлану Тихановскую, которая объединила свои усилия со штабами Бабарыка и Цепкало.
Всего в списки избирателей на нынешних выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.
За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7% избирателей. Наблюдателей от ОБСЕ нет, только от СНГ.
Предварительные результаты выборов объявили 10 августа. Александр
Лукашенко набрал 80,09% голосов, что вызвало волну протестов по всей стране.
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23:48
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10 августа
Госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси 2020 несвободными и несправедливыми.
Также США призвали власти Беларуси уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы.
— Мы призываем власти Беларуси уважать права всех белорусских граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и освободить всех неправомерно задержанных, — написал Помпео в Twitter.
22:43
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10 августа
В Беларуси 10 августа продолжаются протесты. Активисты вышли на улицы столицы страны Минска и других крупных городов.
В Бресте в районе центра слышна стрельба периодически, а иногда взрывы.
Сообщается, что правоохранители применили против протестующих резиновые пули. Также примерно раз в 10 минут взрываются светошумовые гранаты.
22:42
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10 августа
В Беларуси продолжаются протесты людей, которые недовольны результатами выборов президента. В частности, сегодня в Минске на проспекте Дзержинского в районе Михалково автомобилисты начали активно блокировать дорогу.
Похожая ситуация наблюдается на улице Пушкинской. Здесь водители вышли из машин и заблокировали проезд.
А на площади Якуба Коласа автомобилисты сигналят, а прохожие в знак солидарности аплодируют и идут с цветами.
21:56
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10 августа
Страны Люблинского треугольника — Украина, Польша и Литва — выступили с совместным заявлением о массовых акциях протесту в Беларуси.
Министры иностранных дел треугольника отмечают, что для дальнейшего развития Беларуси необходимо уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права.
21:54
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10 августа
Оппозиционного кандидата в президенты Светлану Тихановскую удерживают в Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Ранее она подала жалобу о пересмотре результатов выборов.
Тихановская была в ЦИК более трех часов с адвокатом Максимом Знаком. В какой-то момент их разделили и он не знает где находится женщина.
Ее не видели уже пять часов.
Источник: Белсат
21:46
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10 августа
Против митингующих в Бресте применили светошумовые гранаты.
Видео разгона митингующих опубликовали на Telegram-канале
Nexta.
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