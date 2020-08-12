Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости
Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на пост, однако белорусы не поверили в легитимность подсчета голосов.
По предварительным результатам, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская- 10,09%.
Вторую ночь подряд протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов — власти направили туда ОМОН и позволили им стрелять в митингующих.
Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.
11 августа утром стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.
Сбои в работе интернета наблюдаются в столице Беларуси.
— В Минске, как и по всей стране, по-прежнему серьезные проблемы с доступом через мобильный интернет. Фото и видео не грузятся, — говорится в сообщении Telegram-канала Nexta live.
В микрорайоне Серебрянка в Минске ОМОН разогнал протестующих с помощью гранат и разобрал построены баррикады.
Но на месте остается более 500 человек, которые наблюдают за действиями милиции, сообщает Наша Нива.
В районе Каменная Горка в Минске несколько сотен человек сооружают баррикады и остановили движение по автомагистрали.
ГАИ перекрыла движение с Каменной Горки в центр по улице Притицкого.
По данным Telegram-канала NEXTA, начались столкновения. В слышны разрывы гранат и выстрелы.
В микрорайоне Уручье в Минске милиция избила байкеров, которые принимали участие в протестах.
Угрожали мотоциклистам пистолетом, пишет Telegram канал Nexta Live.
На видео видно, как милиционеры дубинками бьют лежачих людей.
В Следственном комитете Беларуси заявили, что будут изымать автомобили демонстрантов, которые используются для блокировки транспорта.
За это протестующим грозит уголовная ответственность, говорится в заявлении на сайте государственного агентства БелТА.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству Беларуси автомобили, которые используются для блокировки транспорта, являются орудиями преступления, заявили в силовом ведомстве.
В Минске в районе метро Пушкинская силовики задержали посреди улицы несовершеннолетнего парня. Они повалили его на землю и начали тянуть к автомобилю.
Задержанный кричал, что ему 15 лет, но на его слова не реагировали. Люди, которые были рядом, начали возмущаться и говорить, чтобы парня отпустили.
Но у ОМОНовцев в руках была граната, поэтому близко к ним нельзя было подойти. В результате парня затащили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
В городе Гродно на улице Горновых начался жесткий разгон жителей города, которые мирно стояли и сидели на склонах Старого моста.
Евросоюз заявил о фальсификации итогов выборов и необоснованных арестах в Беларуси, а также пригрозил ответными мерами.
Также в ЕС призвали Лукашенко к настоящему диалогу с обществом.
Певец Макс Корж обратился к белорусам и призвал их сегодня не выходить на протесты.
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Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.
Публикация от Макс Корж (@maxkorzhmus)
Вероника Цепкало записала видеообращение и обратилась к Светлане Тихановской.
— Мы понимаем, что 9 августа Лукашенко проиграл президентские выборы. И единственный легитимный президент в стране — это ты, Светлана Тихановская.