Протесты после выборов в Беларуси: последние видео, фото и новости

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на пост, однако белорусы не поверили в легитимность подсчета голосов.

По предварительным результатам, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская- 10,09%.

Вторую ночь подряд протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов — власти направили туда ОМОН и позволили им стрелять в митингующих.

Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.

11 августа утром стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.