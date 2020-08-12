В Гомеле умер 25-летний Александр Вихор, задержанный во время протестов 10 августа. Его мать рассказала, что он не участвовал в акции, а ехал к своей девушке.

— Саша был в одном из автозаков. Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, когда его пересадили в другую машину, он написал мне, что его поймали. И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге, – рассказывает его мама.

По словам матери, у Александра были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

— Он кричал, просил о помощи … А конвой счел его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике… Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу — туберкулезную, что рядом с психиатрией… Там Сашу выручили, но не спасли, — говорит мать.

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Однако увидеть сина в морге матери так и не удалось. Она считает, что это потому, что ее сына сильно избили.

Протесты в Беларуси не прекращаются третий день. Весь день в городах женщины собираются на живые цепи единства в знак протеста. Акции прошли в Минске, Гродно и Бресте.

За время противостояния, силовики задержали около 6 тыс. человек, 250 пострадали.