Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на пост, однако белорусы не поверили в легитимность подсчета голосов.
По предварительным результатам, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская- 10,09%.
Вторую ночь подряд протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов — власти направили туда ОМОН и позволили им стрелять в митингующих.
Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.
11 августа утром стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.
Актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал людей, которые выходят на протесты в Беларуси.
В своем Instagram в сторис он опубликовал серию фото с протестующими. Подписал ее он очень лаконично:
— Мы с тобой, Беларусь!
На протесты в Беларуси до сих пор продолжают выходить люди. В частности, в Минске водители устроили автопротесты.
Цель такой акции заключается в том, чтобы поток авто снизил скорость до 20-30 км/ч. Но силовики пытаются подавить любые подобные инициативы.
В частности, на одном из видео видно, как полиция прижала автомобиль к обочине и начала бить по нему дубинками. Водитель в этот момент находился в салоне. Однако его силой вытащили, начали бить дубинками, забрали и увезли в участок.
Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные ранее украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.
Обыск проводил Следственный комитет, он длился полчаса. Изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны Ревяко и паспорт Васильева.
Местонахождение украинских граждан пока неизвестно.
В Минске девушки выстраиваются в цепи солидарности.
Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала действующего президента Александра Лукашенко уйти в отставку:
— Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в страшную пропасть, в бездну гражданской войны. Убирайся. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь.
Комментируя возможность введения санкций со стороны США из-за протестов в Беларуси, в частности прекращение поставок нефти, Майк Помпео заверил, что будут рассматривать разные варианты.
— Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам — это еще только предстоит определить.
В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении задержанных в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева — за фактом массовых беспорядков 10-12 августа.
Сразу несколько белорусских журналистов, которые работают на государственных телеканалах, объявили о своем уходе из-за несогласия с тем, что происходит в стране.
В знак протеста в Беларуси военные и силовики запустили флешмоб: они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорные баки.
Таким жестом они хотят пристыдить товарищей из ОМОН, которые разгоняли протестующих в Минске.
К акции присоединились десятки человек.