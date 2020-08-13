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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси 2020 прошли 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко в шестой раз попытался переизбраться на пост, однако белорусы не поверили в легитимность подсчета голосов.

По предварительным результатам, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская- 10,09%.

Вторую ночь подряд протестующие выражают свое несогласие с фальсификацией выборов — власти направили туда ОМОН и позволили им стрелять в митингующих.

Один человек погиб, десятки травмированы — других временно арестовали.

11 августа утром стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и переехала в Литву.

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11:51 - 13 августа

Актер и солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето поддержал людей, которые выходят на протесты в Беларуси.

В своем Instagram в сторис он опубликовал серию фото с протестующими. Подписал ее он очень лаконично:

— Мы с тобой, Беларусь!

/ 5 фотографий

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Х
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11:35 - 13 августа

На протесты в Беларуси до сих пор продолжают выходить люди. В частности, в Минске водители устроили автопротесты.

Цель такой акции заключается в том, чтобы поток авто снизил скорость до 20-30 км/ч. Но силовики пытаются подавить любые подобные инициативы.

В частности, на одном из видео видно, как полиция прижала автомобиль к обочине и начала бить по нему дубинками. Водитель в этот момент находился в салоне. Однако его силой вытащили, начали бить дубинками, забрали и увезли в участок.

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Х
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10:31 - 13 августа
В Минске провели обыск в квартире правозащитницы, у которой останавливались ранее задержанные украинцы

Правоохранители Беларуси провели обыск в квартире правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались задержанные ранее украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Обыск проводил Следственный комитет, он длился полчаса. Изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны Ревяко и паспорт Васильева.

Местонахождение украинских граждан пока неизвестно.

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09:40 - 13 августа

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08:48 - 13 августа

В Минске девушки выстраиваются в цепи солидарности.

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08:26 - 13 августа

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала действующего президента Александра Лукашенко уйти в отставку:

— Иди, пока не поздно, пока ты не бросил людей в страшную пропасть, в бездну гражданской войны. Убирайся. Никому не нужен Майдан, никому не нужна кровь.

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Х
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08:15 - 13 августа
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможные санкции против Беларуси

Комментируя возможность введения санкций со стороны США из-за протестов в Беларуси, в частности прекращение поставок нефти, Майк Помпео заверил, что будут рассматривать разные варианты.

— Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам — это еще только предстоит определить.

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Х
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00:35 - 13 августа

В Беларуси возбудили уголовное дело в отношении задержанных в Минске украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева — за фактом массовых беспорядков 10-12 августа.

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23:46 - 12 августа

Сразу несколько белорусских журналистов, которые работают на государственных телеканалах, объявили о своем уходе из-за несогласия с тем, что происходит в стране.

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23:44 - 12 августа

В знак протеста в Беларуси военные и силовики запустили флешмоб: они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусорные баки.

Таким жестом они хотят пристыдить товарищей из ОМОН, которые разгоняли протестующих в Минске.

К акции присоединились десятки человек.

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