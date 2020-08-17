Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей, где пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками: Уходи!

Он сказал, что новые выборы проведет только через свой труп.

— Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. — Выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все.

Лукашенко сказал, что сейчас ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривает перераспределение властных полномочий.

Он заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, но “не под давлением и не через улицу”.

— Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что плохой президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим, — сказал Лукашенко.

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Общенациональная забастовка в Беларуси остановила работу промышленных гигантов. На митинг вышли рабочие заводов, журналисты и телеведущие — люди требуют отставки Александра Лукашенко и проведения легитимных выборов.