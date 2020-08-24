Германия считает отравление Навального достаточно вероятным

Правительство Германии считает, что, вероятно, Алексея Навального отравили.

Об этом заявил Штеффен Зайберт — официальный представитель немецкого правительства на пресс-конференции.

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— Правительство Германии считает “достаточно вероятным” отравление Навального, — представитель правительства.

#BREAKING German government believes ‘fairly likely’ Navalny poisoned: spokesman pic.twitter.com/GdfBzUnls3 — AFP news agency (@AFP) August 24, 2020

Также он отметил, что на официальном уровне власти Германии не приглашали Навального в страну, но помогали обеспечить его прибытие.

21 августа врачи Омской больницы позволили транспортировать Алексея Навального в Германию, поскольку его состояние стабилизировалось. 22 августа его доставили в госпиталь Шарите в Берлине.

20 августа российском оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда Алексея Навального госпитализировали в городскую больницу.

Сейчас политик находится в коме.