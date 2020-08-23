Немецкая полиция круглосуточно будет охранять госпиталь Шарите в Берлине, куда накануне госпитализировали российского политика Алексея Навального.

СМИ сообщают, что по состоянию на утро 23 августа возле клиники можно увидеть несколько автобусов полиции.

Кроме того, около 10 полицейских передвигаются по периметру группами по два-пять человек.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

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Российского оппозиционера Алексея Навального срочно госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета.

Сначала предполагали, что его могли отравить. Но главный врач Омской больницы назвал основным диагнозом нарушение обмена веществ. Тогда семья политика стала настаивать, чтобы его перевезли в немецкую клинику.

Утром 22 августа Алексея Навального доставили в госпиталь Шарите в Берлине.