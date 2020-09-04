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Сентябрь, 04 в 10:00
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
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10:02
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04 сентября
Евросоюз планирует ввести санкции против Беларуси. Но в санкционном списке не будет Александра Лукашенко.
Против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия. Они считают, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а санкции этом помешают.
Источник: WELT
09:12
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04 сентября
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выразила обеспокоенность возможным вмешательством России в дела страны.
Она прокомментировала предложение Лукашенко о проведении новых президентских выборов после внесения изменений в Конституцию.
По ее словам, повторное голосование должно пройти к обсуждению конституционных поправок.
Источник: NHK
09:07
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04 сентября
Хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко.
На сайте указано, что Лукашенко “обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь”.
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
Сейчас сайт МВД Беларуси не открывается.
09:44
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03 сентября
В Следственный комитет Беларуси вызвали еще двоих представителей Координационного совета оппозиции.
В 10 утра должны явиться специалист по этикету Оксана Зарецкая и активистка группы Маршируй, детка Светлана Гатальская.
20:07
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02 сентября
В Минске вечером люди начали выстраиваться в цепи солидарности.
19:22
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02 сентября
В Минске на площади Независимости начали собираться люди. Они держат флаги и плакаты. Милиция просит всех разойтись и предупреждает об административной ответственности.
19:19
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02 сентября
Для белорусов, которые пострадали и потеряли работу из-за политических репрессий, собрали более $1 млн 930 тыс. Пожертвования сделали более 32,5 тыс. человек.
Сумма для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков, превышает $2,9 млн.
17:22
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02 сентября
В центре Минска жители выстроились в спонтанную цепь солидарности с компанией PandaDoc, где проходят обыски.
17:15
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02 сентября
В Витебске медикам, которые принимали участие в мирных уличных протестах, начали приходить повестки из милиции.
Их просят прийти в РОВД для беседы, а также, чтобы составить протокол.
13:45
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02 сентября
Более 20 журналистов сегодня пришли к Октябрьскому РУВД в Минске, где их задержанные коллеги провели ночь.
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