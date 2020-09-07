Трамп поддерживает прекращение Северного потока-2 из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею остановки проекта Северный поток-2 из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Американский лидер напомнил, что еще до инцидента с Навальным выступал за отказ от строительства газопровода в обход Украины.

— Да вы и не слышали о Северном потоке-2 до тех пор, пока Трамп не пришел, — заявил он.

Читайте: Состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

Меркель не исключает действий против Северного потока-2

7 августа канцлер Германии Ангела Меркель не исключила принятие мер против газопровода Северный поток-2 как ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального.

На этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС, добавила Меркель.

Ранее 28 августа канцлер Германии заявила, что Северный поток-2 должен быть завершен и оставаться отдельным вопросом от ситуации с Навальным.