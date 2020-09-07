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Факты / Мир

Состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы

Состояние здоровья российского позиционного политика Алексея Навального значительно улучшилось. Врачи сообщили, что его постепенно вывели из искусственной комы и даже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также известно, что политик начал реагировать на обращения окружающих.

Однако долгосрочных последствий отравления для здоровья Алексея Навального нельзя исключать.

Читайте: Политические игры или спецоперация — кому выгодно отравление Навального

Отравление Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали.

Через два дня его перевезли на лечение в немецкую клинику Шарите.

Уже 2 сентября в лаборатории Бундесвера заявили, что обнаружили в анализах Алексея Навального следы яда из группы Новичок. Вещество нашли в образцах кожи, крови и мочи оппозиционера.

Следы также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой, и которую его родственники сохранили и передали берлинским врачам.

Источник: Клиника Шарите

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