Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.
Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.
Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.
Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.
Стало известно, где сейчас Мария Колесникова. Она арестована и находится в СИЗО №1.
Об этом сообщил отец задержанной Александр Колесников.
— Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу, — сказал Колесников.
Источник: TUT.BY
Светлана Алексиевич выпустила срочное заявление из-за задержаний членов Координационного совета.
— Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака, — сообщила Алексиевич.
Также она добавила, что вперва у них украли страну, а теперь похищают лучших граждан.
По ее словам, на место этих людей прийдут сотни других, поскольку восстал не Координационный совет, а целая страна.
— Мы не готовили переворот. Мы хотели недопустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ, — заявила Светлана Алексиевич.
В СМИ появилась информация, что неизвестные пытаются попасть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которую в августе вызывали на допрос по делу создания незаконной организации, но она отказалась от показаний.
По словам журналистов, находящихся под дверью квартиры, кроме работников СМИ никого нет.
Светлана Алексиевич пока единственная свободная участница оппозиционной Координационного Совета, которая до сих пор находится на территории Беларуси.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская в очередном видеообращении обратилась к россиянам.
Она призвала граждан России фильтровать информацию, представленную пропагандистскими СМИ и политиками о том, что протестное движение в Беларуси якобы является борьбой против Российской Федерации.
Светлана Тихановская отметила, что президенту Александру Лукашенко сейчас удается удерживать власть благодаря жестоким подавлением протестующих.
Кроме того, она отметила, что важно сохранить хорошие отношения между белорусами и россиянами.
Утром в среду с членом Координационного совета оппозиции в Беларуси Максимом Знаком пропала связь, он успел написать коллегам, что в штабе Бабарико, где он находился, — “маски”.
Об этом сообщает TUT.BY.
— В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в zoom, я ему позвонил, он произнес фразу “похоже, кто-то к нам пришел”, отключился и написал слово “маски”. Сейчас он недоступен, — рассказал пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.
Ресурс Наша Нива со ссылкой на штаб Бабарико сообщает, что Максим Знак может быть задержан.
США обсуждают со своими партнерами возможность введения новых санкций против белорусских чиновников.
— США в координации с нашими партнерами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для повышения ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.
Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности Колесниковой и всех несправедливо задержанных, — сказал госсекретарь США Майк Помпео.
В ходе вечерних протестов в Минске 8 сентября ОМОН снова жестоко разогнал митингующих. Задержали 45 человек.
Подавляющее большинство мирного шествия составляли женщины, вышедшие в знак протеста против похищения Марии Колесниковой.
Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти в Беларуси раскрыть местонахождение одной из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
— Ее похищение произошло после сотен новых арестов активистов на прошлой неделе, запугивания студентов и их принудительного отчисления. Мы требуем восстановления верховенство права и уважения прав человека в Беларуси.
Местонахождение похищенной Марии Колесниковой пока неизвестно.
В штабе оппозиционера Виктора Бабарыка заявили, что Мария Колесникова не побоялась рискнуть своей свободой и безопасностью ради будущего Беларуси.
Члена Координационного совета Беларуси и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову в понедельник, 7 сентября, захватили в центре Минска неизвестные люди.
Белорусских оппозиционеров Кравцова и Родненкова посадили в одну машину, а затем к ним силой привели Колесникову.
Об этом Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве.
— Ее затолкали на заднее сиденье автомобиля, она кричала, что никуда не поедет. В машине на переднем сиденье она увидела свой паспорт, порвала его и выкинула за окно, — говорят соратники Колесниковой.
Кравцов отметил, что считает, что Мария Колесникова поступила очень умно, разорвав свой паспорт.
У Колесниковой отобрали паспорт еще при задержании, поэтому после того, как она порвала документ, лишилась возможности пересечь границу с Украиной.
— Мария Колесникова вышла через окно задних дверей ногами вперед и пошла по проезжей части в сторону Беларуси. Дальше к ней подошли люди, которые ее увели. Потом ее посадили в серебристый микроавтобус, в котором она ехала до этого. Дальше мы не знаем, что происходило, — говорят оппозиционеры.