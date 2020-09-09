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Факти / Світ / Росія

Єфремов здивований вироком суду і скаржиться на адвоката

Актор Михайло Єфремов не очікував, що його засудять до восьми років в’язниці.

Він звинувачує адвоката Ельмана Пашаєва, що той його “підставив”, пише мк.ru.

– Я не очікував такого вироку. Адвокат мене підставив на ці вісім років. Він обіцяв одне, а вийшло інше, – сказав Єфремов.

Читайте: Адвокат оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову

За його словами, він хотів змінити адвоката, але вранці до нього чомусь знову прийшов Пашаєв. І він підписав новий договір з ним.

Вирок Єфремову

8 вересня Пресненський районний суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у загибелі Сергія Захарова під колесами автомобіля актора.

Вирок передбачає вісім років позбавлення волі у колонії загального режиму.

З актора стягнули 800 тис. рублів на користь старшого сина загиблого, а також позбавили водійського посвідчення на три роки.

Джерело: мк.ru

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