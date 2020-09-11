Президент США Дональд Трамп заявил о планах по выводу значительного количества американских войск из Ирака и Афганистана.
При этом он не уточнил, будет ли выведен военный контингент США из Сирии.
Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.
— В Афганистане достигнут значительный прогресс. Мы снизим количество военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим количество до двух тысяч солдат, — сказал Трамп.
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Президент напомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.
В конце февраля 2020 США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны.
Документ стал итогом переговоров, которые США и Талибы вели с октября 2018 года.
Войска США вошли в Афганистан 19 лет назад — после терактов 11 сентября 2001.
Источник: Белый дом