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Факты / Мир

Трамп заявил о выводе войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по выводу значительного количества американских войск из Ирака и Афганистана.

При этом он не уточнил, будет ли выведен военный контингент США из Сирии.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции.

— В Афганистане достигнут значительный прогресс. Мы снизим количество военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке — мы скоро снизим количество до двух тысяч солдат, — сказал Трамп.

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Президент напомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

В конце февраля 2020 США и Талибан подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане, за которым последует постепенный вывод войск из страны.

Документ стал итогом переговоров, которые США и Талибы вели с октября 2018 года.

Войска США вошли в Афганистан 19 лет назад — после терактов 11 сентября 2001.

Источник: Белый дом

Фото: Dreamstime

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