Президентская избирательная кампания в США в самом разгаре. Несмотря на пандемию коронавируса основные кандидаты, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп и экс вице-президент Джо Байден, активно митингуют и встречаются с избирателями.

Байден в отличие от Трампа проводит ограничены встречи с избирателями с соблюдением социальной дистанции и критикует президента за провал антикоронавирусной политики.

Так Байден отреагировал на признание Трампа, что тот намеренно скрывал масштабы коронавируса от американцев.

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Пытаясь спасти репутацию, Трамп пообещал как можно быстрее создать вакцину — может, еще до дня голосования. Этим он шокировал ученых, ведь впереди еще много испытаний.

До последнего интригой оставалось, будут ли дебаты между кандидатами. Из-за пандемии не могли найти место для их проведения. Дебаты в США организуют уже ровно 60 лет. С момента словесного поединка между Никсоном и Кеннеди.

После долгих поисков для дебатов Трампа и Байдена место все же нашли. Правда некоторые соратники экс-вице-президента советуют ему не вступать в словесную перепалку с Трампом. Говорят, что он будет вести себя агрессивно.

По последним соцопросам американцы отдают пока свое предпочтение на выборах Байдену. Но разрыв между кандидатами невелик — от 2% до 8%. Впрочем, подобная ситуация была и накануне выборов 2016 года.

Тогда также во время голосования Хиллари Клинтон поддерживали больше избирателей, чем Дональда Трампа. Но, несмотря на разрыв почти в 3 млн голосов, все равно Клинтон проиграла.

По американской избирательной системе, куда важнее победить отдельно в каждом штате. Сейчас битва за шесть регионов, где избиратели все еще колеблются.

К тому же, Трамп имеет высокую поддержку в промышленных и густонаселенных регионах. Несмотря на кризис ему удалось удержать американскую экономику. А на скандалы, которые не утихают вокруг Трампа, в его избирателя похоже выработался иммунитет.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что в случае повторной победы в Трампа развяжутся руки и система может дать трещину.

В таком случае возможен худший сценарий. Возможен выход США из НАТО — считает экс-посол. Трамп давно говорит о том, что Штаты зря финансируют безопасность других стран.

Разрушая НАТО Трамп будет воплощать в жизнь давнюю мечту Путина. Поэтому неудивительно, что кампанию действующего президента, как и в 2016 году, активно поддерживает Кремль — с помощью российских хакеров, которые похищают персональные данные избирателей.

А еще делают информационные вбросы в соцсети, которые заставляют ссориться американцев друг с другом.

На днях компания Microsoft заявила, что хакеры атаковали консалтинговую фирму, которая работает на оппонента Трампа — Байдена. Нападение удалось отбить, на этот раз американцы оказались лучше защищены.

В санкционный список на этой неделе попал и народный депутат Украины Андрей Деркач. Только уже не за хакерские атаки, а за вмешательство в американские выборы.

Еще весной он обнародовал пленки с якобы переговорами бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Петра Порошенко. Вроде бы американский чиновник давил на украинскую власть из-за кадровых назначений. Но Минфин США в этих пленках разглядел совсем другое.

Украина попала в эпицентр предвыборных страстей уже не впервые. Тот же Трамп пытался использовать украинскую карту для компромата на своего оппонента Байдена. Впрочем, попытка была неудачной. Это обернулось против него самого — над американским президентом нависла угроза импичмента.

Выборы президента США запланированы на первое воскресенье ноября. Из-за пандемии коронавируса большинство американцев планируют голосовать с помощью почты — то есть не приходить на участки, а присылать свои бюллетени.

Трамп уже заявил о возможных фальсификациях. А Хиллари Клинтон посоветовала Байдену в случае официального проигрыша не спешить признавать свое поражение. Поэтому, после президентских выборов на США могут ожидать многочисленные суды и перерасчеты голосов.

Борьба за власть в самой мощной стране мира жесткая и отчасти грязная. Байден или Трамп — это два разных мировоззрения. И от того, кто победит на выборах зависит не только будущее Америки, но и безопасность всего мира.

В команду Байдена вошел его бывший соперник по праймериз

Кандидат в президенты США Джо Байден включил в свой предвыборный штаб бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича. Он в команде переходного периода.

Питер Буттиджич также был включен в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

По словам соратника Байдена Теда Кайфмана, он сможет помогать с решением неотложных вопросов.