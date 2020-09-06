Выборы в США: в команду Байдена вошел его бывший соперник по праймериз

Кандидат в президенты США Джо Байден включил в свой предвыборный штаб бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича.

Он в команде переходного периода.

Питер Буттиджич также был включен в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

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По словам соратника Байдена Теда Кайфмана, он сможет помогать с решением неотложных вопросов.

Питеру Буттиджичу 38 лет. Длительное время он был мэром одного из самых крупных городов штата Индиана – Саут-Бенда.

В то же время президент США Дональд Трамп предупредил своих коллег-республиканцев, что их оппоненты из Демократической партии могут “украсть” ноябрьские выборы.

Трамп вновь подчеркнул, что отправка бюллетеней по почте может привести к фальсификации результатов голосования.