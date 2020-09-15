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Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовым задержаниям мирных белорусов.

Во время протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановская создала Координационный совет и готовится перенять обязанности президента.

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с оппозиционным Координационным Советом.

Объединенная оппозиция создает свою партию Вместе.

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12:28 - 15 сентября

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты The Washington Post.

В ней она заявляет, что после выборов президента, белорусов объединило движение за демократию.

— Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает, — написала Тихановская.

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09:07 - 15 сентября

В Министерстве внутренних дел Беларуси объяснили жесткий разгон протестующих в Дроздах накануне “агрессивным” поведением толпы.

— В Минске 13 сентября на ул. Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападающих в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками.

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16:56 - 14 сентября

Во время переговоров, президент РФ Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко кредит в $1,5.

— Наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне, — сказал Путин.

Источник: ТАСС

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13:42 - 14 сентября

Координационный совет белорусской оппозиции обратился к российским властям:

– Хотим особенно подчеркнуть: Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах.

В заявлении отмечается, что действия белорусской власти только провоцируют дальнейший рост протестов и могут привести к гуманитарной катастрофе.

Оппозиционеры убеждены, что Россия не может быть заинтересована в таком сценарии, а хочет, чтобы Беларусь была мирной страной.

– Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов, – говорится в обращении.

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12:42 - 14 сентября

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомметировала встречу Лукашенко и Путина, пишет TUT.BY.

По ее словам, все решения, принятые сегодня в Сочи, будут незаконны.

– Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах, – заявила Тихановская.

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11:13 - 14 сентября

Во время протестов 13 сентября силовики задержали 774 человека, из которых в Минске — более 500, в СИЗО находятся 544 задержанные, сообщает МВД Беларуси.

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10:31 - 14 сентября

Политическая ситуация в Беларуси внесена в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.

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09:09 - 14 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вылетел в Сочи, где встретится с Владимиром Путиным.

При этом, как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано.

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08:56 - 14 сентября

Утром 14 сентября кибер-партизаны начали блокирование сайта Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Из-за этого невозможно платить налоги.

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22:32 - 13 сентября

Милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, подтвердило МВД Беларуси.

Кроме того, в министерстве заявили, что светошумовые гранаты, о которых сообщали СМИ, в Минске не применялись.

В ведомстве также сообщили, что протестующие практически везде разошлись.

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