Американская компания Boeing скрывала критически важную информацию о системах работы самолета как от регуляторов, так и от клиентов и пилотов Boeing 737 MAX.

Это привело к катастрофам двух пассажирских авиалайнеров.

Об этом говорится в докладе Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Палаты представителей США.

Компания скрывала данные о системе корректировки характеристик маневренности (MCAS), которую признали одной из главных причин катастроф пассажирских лайнеров.

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Поэтому пилоты не имели возможности узнать о потенциальных сложностях в работе оборудования самолетов и были готовы к аварийным ситуациям.

Кроме этого, процесс разработки и принятия в эксплуатацию самолета происходил ненадлежащим образом, в частности в условиях воздействия корпорации Boeing на контролирующий орган.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф — в октябре 2018 года в Индонезии и марте 2019 году в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.