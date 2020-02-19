В самолетах Boeing 737 Max нашли очередной недостаток

В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, обнаружили посторонние предметы в топливных баках.

– Во время проведения технического обслуживания мы обнаружили обломки посторонних предметов в недоставленных самолетах 737 Max, которые сейчас находятся на хранении. Это выявление привело к тщательному внутреннему расследованию и немедленным корректирующим действиям в нашей производственной системе, – рассказал представитель компании.

Осколки посторонних предметов – это технический термин, который охватывает любое вещество, осколки или предметы, которые не являются частью самолета, но которые могут нанести вред.

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Однако представитель Boeing заявил, что компания не видит проблемы в дальнейшей задержке возвращения самолета в эксплуатацию.

Ранее компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением на базе 737 Max.