NASA может отправить миссии на Венеру для поиска признаков жизни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства может принять решение о миссии на Венеру для поиска признаков жизни на планете до апреля 2021 года.

NASA рассматривает две миссии из четырех предложеных — зонды Davinci+ и Veritas.

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— Davinci — это логичный выбор, если вам нужно посмотреть, что происходит в атмосфере планеты, — рассказал астробиолог Дэвид Гринспун.

Администратор NASA Джим Бриденстайн отметил, что пока исследование Венеры в приоритете. Процесс отбора потенциальных миссий будет жестким.

Cписок кандидатов на конкурс малых космических миссий на грант в $500 млн американское космическое агентство отобрало еще в феврале.

На Венере может быть жизнь

14 сентября ученые на Венере обнаружили фосфин, что является показателем возможного существования жизни на этой планете.

Из-за высокой температуры, давления у поверхности и химического состава атмосферы Венера считается непригодной для жизни. Однако вещество фосфин обнаружили в слоях, где раньше допускалось существование отдельных микроорганизмов.