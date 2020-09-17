PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

NASA может отправить миссии на Венеру для поиска признаков жизни

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства может принять решение о миссии на Венеру для поиска признаков жизни на планете до апреля 2021 года.

NASA рассматривает две миссии из четырех предложеных — зонды Davinci+ и Veritas.

Читайте: NASA показала новые снимки космической туманности Улитка

— Davinci — это логичный выбор, если вам нужно посмотреть, что происходит в атмосфере планеты, — рассказал астробиолог Дэвид Гринспун.

Администратор NASA Джим Бриденстайн отметил, что пока исследование Венеры в приоритете. Процесс отбора потенциальных миссий будет жестким.

Cписок кандидатов на конкурс малых космических миссий на грант в $500 млн американское космическое агентство отобрало еще в феврале.

На Венере может быть жизнь

14 сентября ученые на Венере обнаружили фосфин, что является показателем возможного существования жизни на этой планете.

Из-за высокой температуры, давления у поверхности и химического состава атмосферы Венера считается непригодной для жизни. Однако вещество фосфин обнаружили в слоях, где раньше допускалось существование отдельных микроорганизмов.

Источник: Reuters

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка