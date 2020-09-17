NASA може відправити місії на Венеру для пошуку ознак життя

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору може ухвалити рішення щодо місії на Венеру для пошуку ознак життя на планеті до квітня 2021 року.

NASA розглядає дві місії з чотирьох пропозицій – зонди Davinci+ та Veritas.

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– Davinci – це логічний вибір, якщо вам потрібно подивитись, що відбувається в атмосфері планети, – розповів астробіолог Девід Грінспун .

Адміністратор NASA Джим Бріденстайн зазначив, що наразі дослідження Венери у пріоритеті. А процес відбору потенційних місій буде жорстким.

Cписок кандидатів на конкурс малих космічних місій на грант в $500 млн fмериканське космічне агентство відібрало ще у лютому.

На Венері може бути життя

14 вересня вчені на Венері виявили фосфін, що є показником можливого існування життя на цій планеті.

Через високу температуру, тиск біля поверхні та хімічний склад атмосфери Венера вважається непридатною для життя. Проте речовину фосфін виявили у шарах, де раніше допускалось існування окремих мікроорганізмів.