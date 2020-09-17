NASA може відправити місії на Венеру для пошуку ознак життя

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору може ухвалити рішення щодо місії на Венеру для пошуку ознак життя на планеті до квітня 2021 року.
NASA розглядає дві місії з чотирьох пропозицій – зонди Davinci+ та Veritas.
Читайте: NASA показала нові знімки космічної туманності Равлик
– Davinci – це логічний вибір, якщо вам потрібно подивитись, що відбувається в атмосфері планети, – розповів астробіолог Девід Грінспун .
Адміністратор NASA Джим Бріденстайн зазначив, що наразі дослідження Венери у пріоритеті. А процес відбору потенційних місій буде жорстким.
Cписок кандидатів на конкурс малих космічних місій на грант в $500 млн fмериканське космічне агентство відібрало ще у лютому.
На Венері може бути життя
14 вересня вчені на Венері виявили фосфін, що є показником можливого існування життя на цій планеті.
Через високу температуру, тиск біля поверхні та хімічний склад атмосфери Венера вважається непридатною для життя. Проте речовину фосфін виявили у шарах, де раніше допускалось існування окремих мікроорганізмів.