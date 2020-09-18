Среди лауреатов шуточной Шнобелевской премии 2020, которую обычно вручают за неординарные и абсурдные открытия в разных областях науки, оказались президенты США, России и Беларуси, а также лидеры еще шести государств.

На 30-й церемонии, состоявшейся в Гарвардском университете США и транслировавшейся из-за пандемии в записи, награда в области медицинского образования присуждена Дональду Трампу, Владимиру Путину, Александру Лукашенко, а также президенту Бразилии Жаиру Болсонару, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Турции Реджепу Эрдогану, президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и премьер-министру Индии Нарендру Моди.

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Их наградили за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, как политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.

Приз победителям – банкнота Зимбабве номиналом 10 трлн долларов.

Шнобелевская премия основана журналом Анналы невероятных исследований как пародия на Нобелевскую премию.

Вручается с 1999 года в 10 областях – “за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а потом задуматься”.

Награды вручают обычно нобелевские лауреаты разных лет.