Американский сегмент TikTok могут купить за $12 млрд

Американские компании Oracle и Walmart за покупку американского сегмента приложении TikTok могут выплатить китайской ByteDance Ltd $12 млрд.

В соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, компании купят пакеты акций размером 12,5% и 7,5%.

В то же время компания-владелец ByteDance добивается оценки TikTok в $60 млрд.

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Окончательная оценка стоимости приложения еще не установлена, Пекин также еще не одобрил сделку.

7 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с материнской компанией TikTok ByteDance.

В указе говорится, что США должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты национальной безопасности.

Источник: Bloomberg.