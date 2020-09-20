Американский сегмент TikTok могут купить за $12 млрд

Американские компании Oracle и Walmart за покупку американского сегмента приложении TikTok могут выплатить китайской ByteDance Ltd $12 млрд.
В соответствии с соглашением, одобренным президентом США Дональдом Трампом, компании купят пакеты акций размером 12,5% и 7,5%.
В то же время компания-владелец ByteDance добивается оценки TikTok в $60 млрд.
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Окончательная оценка стоимости приложения еще не установлена, Пекин также еще не одобрил сделку.
7 августа президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете транзакций с материнской компанией TikTok ByteDance.
В указе говорится, что США должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты национальной безопасности.
Источник: Bloomberg.