NASA высадит астронавтов на Луну в 2024

В NASA обнародовали план полетов на Луну с 2021 до 2024 года по программе Artemis.

Глава космического агентства США Джим Брайденстайн сообщил, что первый беспилотный полет американского космического корабля Orion состоится в 2021 году.

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По словам руководителя программы полетов NASA Кэти Лейдерс, тестовый полет корабля Artemis-1 продлится один месяц. В 2023 году совершит полет Artemis-2 с экипажем на борту. Высадка на поверхность Луны по этой программе не предвидится.

В 2024 году состоится миссия Artemis-3, в ходе которой астронавты совершат высадку на Луне. Она будет в районе Южного полюса Луны. Мужчина и женщина проведут на поверхности естественного спутника семь дней.

Миссия Artemis-3 предусматривает использование посадочного модуля для высадки. По другому варианту предлагается стыковки с окололунной станцией Gateway, после чего астронавты будут использовать посадочный модуль.

В ходе Artemis-4 все космические корабли Orion будут стыковаться со станцией Gateway. По плану двое астронавтов будут оставаться на борту, двое будут отправлять на поверхность луны.

Миссия на Венеру

NASA может отправить две миссии на Венеру для исследования признаков жизни на планете. Сейчас рассматриваются две миссии из четырех предложений — зонды Davinci + и Veritas.

Глава NASA Джим Брайденстайн отметил, что пока исследование Венеры в приоритете.

Источник: NASA