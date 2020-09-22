NASA висадить астронавтів на Місяць в 2024

У NASA оприлюднили план польотів на Місяць з 2021 до 2024 року за програмою Artemis.

Голова космічного агентства США Джим Брайденстайн повідомив, що перший безпілотний політ американського космічного корабля Orion відбудеться у 2021 році.

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За словами керівника програми польотів NASA Кеті Лейдерс, тестовий політ корабля Artemis-1 триватиме один місяць. У 2023 році здійснить політ Artemis-2 з екіпажем на борту. Висадка на поверхню Місяця за цією програмою не передбачається.

У 2024 році відбудеться місія Artemis-3, у ході якої астронавти здійснять висадку на Місяць. Вона буде у районі Південного полюсу Місяця. Чоловік та жінка проведуть на поверхні природного супутника сім днів.

Місія Artemis-3 передбачає використання посадкового модуля для висадки. За іншим варіантом пропонується стикування з навколомісячною станцією Gateway, після чого астронавти використовуватимуть посадковий модуль.

У ході Artemis-4 усі космічні кораблі Orion будуть стикуватись зі станцією Gateway. За планом двоє астронавтів залишатимуться на борту, інші двоє відправлятимуть на поверхню місяця.

Місія на Венеру

NASA може відправити дві місії на Венеру для дослідження ознак життя на планеті. Наразі розглядаються дві місії з чотирьох пропозицій – зонди Davinci+ та Veritas.

Голова NASA Джим Брайденстайн зазначив, що наразі дослідження Венери у пріоритеті.

Джерело: NASA