Кремль гремит саблями: что кроется за учениями Кавказ-2020

Украина и Россия показывают друг другу военные мускулы. Киев проводит масштабные учения Объединенные усилия-2020 почти на всех полигонах страны, Москва отрабатывает маневры Кавказ-2020 на юге РФ и в Черном и Каспийском морях. Нам помогают страны НАТО, восточному соседу — государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Казахстан) и другие союзники: Иран, Китай, Пакистан и Мьянма.

— Это хорошая возможность отработать военные упражнения в мирное время и усилить сотрудничество между солдатами наших контингентов, — заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

То, что происходит между Россией и Украиной на Донбассе и в Крыму, трудно назвать мирным временем, поэтому маневры имеют военно-политический характер и заставляют Киев отвечать. Ведь российские учения проходят аккурат на границах оккупированных соседом территорий: Донецкой и Луганской областей и захваченного Крыма.

— Если говорить о составе учений, я бы сказал, что Россия сейчас подняла все, что у них есть в европейской части. Начиная с северо-запада к юго-востоку, до Кавказа. Фактически эти учения охватывают всю европейскую часть России и происходят на разных направлениях, — говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Иронии ситуации добавляет то, что масштабные маневры РФ начались в международный День Мира. К ним привлечено 80 тыс. человек, из которых военных до 13 тыс., сообщили в оборонном ведомстве, в практических задачах участвуют до 250 танков, 450 БМП и бронетранспортеров, около 200 единиц артиллерии и систем залпового огня. Украина отвечает 12 тыс. воинов и 700 единицами военной техники.

— Это было достаточно эффективным решением провести учения Объединенные усилия-2020 Вооруженных сил Украины как раз одновременно с учениями Кавказ-2020. Поскольку Россия отрабатывает возможные наступательные операции против Украины и фактически против НАТО, а именно ракетные корабли Черноморского флота тренируются уничтожать группы кораблей противника, и украинские учения это сигнал того, что Украина готова к отражению возможной российской агрессии на новых направлениях, — добавляет Михаил Самусь.

Новые возможные направления агрессии — это юг Украины. Захваченный полуостров на пороге гуманитарной катастрофы. Оккупационные власти не в состоянии обеспечить население пресной водой. За последний месяц они ограничили ее подачу нескольким десяткам городов, среди которых Симферополь, Алушта и Партенит.

Украинские власти заявляют, что пустят воду в Крым только после его деоккупации. До 2014 года 85% потребностей в пресной воде обеспечивала Украина, а Россия как минимум втрое увеличила на полуострове свой военный контингент — до 50 тыс. солдат. Поэтому значительно возросли и потребности армейских баз в воде. Единственным способом решения проблемы остается северо-крымский канал.

— Москва сейчас пытается греметь саблями и демонстрировать военные мускулы, намекая, что отказ давать воду в Крым может дорого стоить Украине. И если Киев не пустит воду по Северо-Крымскому каналу, то может произойти следующее: десантная операция в северной Таврии, сначала там высадяться десантники, захватят определенные плацдармы, затем туда войдут сухопутные войска при поддержке авиации. Если со стороны Украины будет сопротивление, а я думаю, это неизбежно, тогда боевые действия еще и на Донбассе могут заиграть с новой силой, — говорит военно-политический эксперт (Россия) Юрий Федоров.

Но если с военной точки зрения Кремль готов на такой сценарий, то с геополитической вряд ли.

— Российские группировки, которые собраны на украинском направлении Черного моря позволяют это сделать. Они достаточны для того, чтобы проводить крупномасштабную стратегическую операцию с различными целями от тактических, например, доступ к источникам воды или оперативных задач: создание наземного коридора в Крым, так и к стратегическим: фактического отсечения юга Украины от Харькова в Приднестровья. Но ситуация дипломатическая для России не является благоприятной на фоне ситуации с Навальным, на фоне возможного усиления санкций, и из-за других действий России, которые сейчас вызывают раздражение на Западе, — говорит Самусь.

Украина и ее союзники также дали понять, что подобные аппетиты могут дорого стоить Путину. На прошлой неделе на Львовщине стартовали еще одни учения Rapid Trident 2020. В них принимают участие более 4 тыс. военных из девяти стран: Украины, США, Великобритании, Литвы, Германии, Дании, Канады, Польши и Румынии. Личный состав подразделений отрабатывает операции по противодействию гибридным атакам.

— Учения Rapid Trident направлены на обучение украинских военных разных специальностей стандартам НАТО с помощью иностранных инструкторов и на улучшение взаимодействия между вооруженными силами США, Украины и Североатлантического Альянса, — отметил министр обороны Украины Андрей Таран.

Что касается морского боя, то Россия остается главной в Черном море. Хотя новое украинское оружие, может изменить баланс сил в регионе.

— Очень важно, что в Объединенных усилиях-2020 будут впервые применены ракеты Нептун, которые могут повлиять на ситуацию в Черном море и ударные беспилотники Bayraktar, которые также могут изменить баланс сил в Черном море и нанести удары по Черноморскому флоту, если возникнет такая необходимость, — рассказывает Михаил Самусь.

Что касается северных украинских рубежей, здесь Россия также отрабатывает маневры. Вместе с белорусами в рамках совместных военных учений Славянское братство-2020. Но эксперты говорят, что эти упражнения носят скорее пропагандистский характер без реальных операций, и призваны продемонстрировать Западу готовность вести боевые действия на общих границах Союзного государства России и Беларуси. Некий гибридный щит для Лукашенко на фоне массовых протестов и конфронтации с западными соседями. В первую очередь Польшей и Литвой.

Между тем остаются открытыми вопросы, не перебросит ли Россия во время Кавказа-2020 дополнительные силы в подконтрольные квазиреспублики на востоке Украины и не будет ли нового обострения на Донбассе с очередным шантажом провести выборы на неподконтрольной территории Украины по московским правилам и закрепить особый статус ОРДЛО в Конституции.

Максим Крапивной