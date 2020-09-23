Кремль гримить шаблями: що криється за навчаннями Кавказ-2020

Україна та Росія показують одне одному військові м’язи. Київ проводить масштабні навчання Об’єднані зусилля-2020 майже на усіх полігонах країни, Москва відпрацьовує маневри Кавказ-2020 на півдні РФ і у Чорному та Каспійському морях. Нам допомагають країни НАТО, східному сусіду – держави-члени Організації Договору про колективну безпеку (Білорусь, Вірменія, Казахстан) та інші союзники: Іран, Китай, Пакистан та М’янма.

— Це гарна можливість відпрацювати військові вправи у мирний час та підсилити співпрацю між солдатами наших контингентів, – заявив заступник міністра оборони Росії Микола Панков.

Те, що відбувається між Росією та Україною на Донбасі та в Криму, важко назвати мирним часом, тому маневри мають військово-політичний характер і спонукають Київ відповідати. Адже російські навчання проходять на кордонах окупованих сусідом територій: Донецької та Луганської областей і захопленого Криму.

— Якщо говорити про склад навчань, я би сказав, що Росія зараз підняла все, що у них є в європейській частині. Починаючи від північного заходу до південного сходу, аж до Кавказу. Фактично ці навчання охоплюють усю європейську частину Росії і відбуваються на різних напрямках, – каже військовий експерт Михайло Самусь.

Іронії ситуації додає те, що масштабні маневри РФ почалися у міжнародний День Миру. До них залучено 80 тис. людей, з яких військових до 13 тис., повідомили в оборонному відомстві, у практичних завданнях беруть участь до 250 танків, 450 БМП і бронетранспортерів, близько 200 одиниць артилерії і систем залпового вогню. Україна відповідає 12 тис. вояків та 700 одиницями військової техніки.

— Це було досить ефективним рішенням провести навчання Об’єднані зусилля-2020 Збройних сил України якраз одночасно з навчаннями Кавказ-2020. Оскільки Росія відпрацьовує можливі наступальні операції проти України і фактично проти країн НАТО, а конкретно ракетні кораблі Чорноморського флоту тренуються знищувати групи кораблів противника, і українські навчання це сигнал того, що Україна готова до відбиття можливої російської агресії на нових напрямках, – додає Михайло Самусь.

Нові можливі напрямки агресії – це південь України. Захоплений півострів за крок від гуманітарної катастрофи. Окупаційна влада не в змозі забезпечити населення Криму прісною водою. За останній місяць вона обмежила її подачу до кількох десятків міст, серед яких Сімферополь, Алушта та Партеніт.

Українська влада заявляє, що пустить воду в Крим лише після його деокупації. До 2014 року 85% потреб у прісній воді забезпечувала Україна, а Росія щонайменше втричі збільшила на півострові свій військовий контингент – до 50 тис. солдатів. Відтак значно зросли й потреби армійських баз у воді. Єдиним способом вирішення проблеми залишається північно-кримський канал.

— Москва зараз намагається гриміти шаблями та демонструвати військові м’язи, натякаючи, що відмова давати воду в Крим може дорого коштувати Україні. І якщо Київ не пустить воду по Північнокримському каналу, то може статися наступне: десантна операція у північній Таврії, спочатку там висадяться десантники, захоплять певні плацдарми, потім туди увійдуть сухопутні війська за підтримки авіації. Якщо з боку України буде спротив, а я гадаю, це неминуче, тоді бойові дії ще і на Донбасі можуть заграти з новою силою, – каже військово-політичний експерт (Росія) Юрій Федоров.

Але якщо з військової точки зору Кремль готовий на такий сценарій, то з геополітичної навряд.

— Російські угруповання, які зібрані на українському напрямку Чорного моря дозволяють це зробити. Вони достатні для того, щоб проводити багатомасштабну стратегічну операцію з різними цілями від тактичних, наприклад, доступ до джерел води чи оперативного завдання: створення наземного коридору до Криму, так і до стратегічних: фактичного відсікання півдня України від Харкова до Придністров’я. Але ситуація дипломатична для Росії не є сприятливою, на фоні ситуації з Навальним, на фоні можливого посилення санкцій, і через інші дії Росії, які зараз викликають роздратування на Заході, – каже Самусь.

Україна та її союзники також дали зрозуміти, що подібні апетити дорого коштуватимуть Путіну. Минулого тижня на Львівщині стартували ще одні навчання Rapid Trident 2020. У них беруть участь більше 4 тис. військових з дев’яти країн: України, США, Великої Британії, Литви, Німеччини, Данії, Канади, Польщі та Румунії. Особовий склад підрозділів відпрацьовує операції з протидії гібридним атакам.

— Навчання Rapid Trident спрямовані на навчання українських військових різних спеціальностей стандартам НАТО за допомогою іноземних інструкторів і на поліпшення взаємодії між збройними силами США, України та Північноатлантичного Альянсу, – зазначив міністр оборони України Андрій Таран.

Щодо морського протистояння, то Росія лишається володаркою цього простору. Хоча нова українська зброя, може змістити баланс сил у регіоні.

— Дуже важливо, що в Об’єднаних зусиллях-2020 будуть вперше застосовані ракети Нептун, які можуть вплинути на ситуацію у Чорному морі і ударні безпілотники Bayraktar, які також можуть змінити баланс сил у Чорному морі і завдати ударів по Чорноморському флоту, якщо виникне така необхідність, – розповідає Самусь.

Що ж до північних українських рубежів, тут Росія також відпрацьовує маневри. Разом з білорусами у рамках спільних військових навчань Слов’янське братство-2020. Але експерти кажуть, що ці вправи носять скоріше пропагандистський характер без реальних операцій, і покликані продемонструвати Заходу готовність вести бойові дії на спільних кордонах Союзної держави Росії та Білорусі. Такий собі гібридний щит для Лукашенка на тлі масових протестів та конфронтації із західними сусідами. У першу чергу Польщею та Литвою.

Тим часом залишаються відкритими питання чи не перекине Росія під час Кавказу-2020 додаткові сили у підконтрольні квазіреспубліки на сході України і чи не буде нового загострення на Донбасі з черговим шантажем провести вибори на непідконтрольній території України за московськими правилами та закріпити особливий статус ОРДЛО у Конституції.

Максим Крапівний