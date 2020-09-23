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Факты / Мир

В Польше создали первое в мире лекарство от Covid-19

В Люблине фармацевтическая компания Biomed Lublin сообщила о создании первого в мире эффективного лекарства от коронавируса.

Препарат содержит плазму людей, которые переболели Covid-19, то есть антитела, убивающие вирус.

Первую партию лекарств уже расфасовали, и теперь она пройдет клинические испытания в медицинских центрах Люблина, Битома, Белостока и Варшавы.

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Ученые работали над его созданием с марта, и теперь надеются, что через несколько месяцев Польша первой в мире получит лекарство, нейтрализирующее коронавирус.

Если оно окажется действительно эффективным, первыми его получат поляки.

Лекарства от Covid-19

По данным Всемирной организации здравоохранения, пока нет подтверждений, что какой-нибудь препарат может вылечить Covid-19 или предотвратить заболевание.

Пока есть только лекарства, которые облегчают симптомы коронавирусной болезни.

При этом президент США Дональд Трамп объявил, что вакцина от коронавируса появится в ближайшие месяц-два.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

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