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У Польщі створили перші у світі ліки від Covid-19

У Любліні фармацевтична компанія Biomed Lublin повідомила про створення перших у світі ефективних ліків від коронавірусу.

Препарат містить плазму людей, які перехворіли на Covid-19, тобто антитіла, що вбивають вірус.

Першу партію ліків вже розфасувати, і тепер вона пройде клінічні випробування у медичних центрах Любліна, Битома, Білостока і Варшави.

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Вчені працювали над його створенням з березня, і тепер сподіваються, що через кілька місяців Польща першою в світі отримає ліки, що нейтралізують коронавірус.

Якщо вони виявиться дійсно ефективним, першими їх отримають поляки.

Ліки від Covid-19

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, поки немає підтверджень, що який-небудь препарат може вилікувати Covid-19 або запобігти захворюванню.

Поки є лише ліки, які полегшують симптоми коронавірусної хвороби.

Водночас президент США Дональд Трамп оголосив, що вакцина від коронавірусу з’явиться в найближчі місяць-два.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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