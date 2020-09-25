Санкции против РФ надо отменить: премьер Венгрии обратился к ЕС

Европейский Союз должен снять санкции против России и официально возобновить торговлю.

С таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик также признался, что не видит смысла в введении новых санкций против РФ, связанных c отравлением Алексея Навального опасным веществом из группы Новичок.

Санкции против России — это лишнее

Виктор Орбан поддерживает предложение восстановления торговых связей, но настаивает на создании мощной европейской армии, которая бы контролировала шаги Кремля в военных аспектах политики.

— То, что мы делаем по санкциям в отношении России, не является разумной политикой. Мы очень слабы в военном отношении и очень жестки в торговле.

Напомним, что санкции ЕС против России — это ответ на оккупацию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Санкции, в частности, предусматривают блокирование любого бизнеса в Крыму.

Зато Виктор Орбан считается одним из самых лояльных к российским властям политиков со стороны ЕС.

Позиция по Беларуси и при чем здесь Украина

После фальсификаций на президентских выборах началась волна протестов в Беларуси, которые обеспокоили весь мир.

Силовые разгоны мирных протестов превратились в ежедневное и жестокое нарушение прав человека, и в качестве ответа Европейский Союз решил ввести санкции против первых должностных лиц Беларуси.

Виктор Орбан отметил, что не хочет повторения “украинского сценария” решения кризисных политических ситуаций.

— Мы не хотим делать то, что сделает из Украины в Беларусь: тогда у нас была политическая, но не было экономической концепции.

В то же время Венгрия вместе с некоторыми партнерами ЕС в четверг представили на рассмотрение ЕС план экономической поддержки Беларуси.

Венгрия блокирует заседания комиссии Украина-НАТО

Официальный Будапешт блокирует евроатлантические инициативы комиссии Украина-НАТО уже больше года.

Главная причина возникновения такой позиции — “неправильная” языковая и образовательная политика в Украине.

Это касается принятых в 2017 и 2019 годах законов о преподавании предметов в школах на государственном языке и обеспечения функционирования украинского языка как государственного.

По мнению Венгрии, это — настоящее унижение для венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

В конце июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто выдвинул ультиматум: Украина должна решить проблемы с образованием представителей венгерского меньшинства, и только тогда вето по проведению заседаний комиссии Украина-НАТО будет снято.